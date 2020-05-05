النهار/ سابين عويس

نقلت عن مصدر رفيع المستوى في وزارة المال أن الخطة المالية التي من شأنها أن تضفي المزيد من الشفافية والصدقية إلى التزامات الحكومة في خطتها الإصلاحية يسهم في تسهيل حصول لبنان على الدعم الدولي، مشيراً إلى أن الخطوات المقبلة ستبدأ بفتح التفاوض مع ممثلي الصندوق وصولاً إلى التوافق على برنامج موحد يحدد آليات التمويل وشروطه وعلى أساسها سيبدأ التنفيذ ووصول الأموال إلى لبنان.

الأخبار/ إبراهيم الأمين

وصف المعارضة بأنها عاجزة وأن الجمهور مربك وقال إن ليس أمام رئيس الحكومة حسان دياب سوى التفكير دائماً بطريقة متناقضة لما كان قائماً وأن كل خطأ يقع ستكون كلفته أقل بكثير من إعادة تكرار المشهد نفسه وتساءل: كيف يمكن إقناع دياب بأنه يملك قوة لا تقل فعالية عن قوة كل شركائه في الحكم اليوم؟

الجمهورية/ طوني عيسى

رأى أن خطة الحكومة في ربيع 2020 ليست أفضل من خريف 2019 فكلتاهما محاولتان لإسكات المطالب المحلية والدولية والتهرب من الإصلاح والمحاسبة، مضيفاً أن هذه الخطة لم تنسق مع صندوق النقد الدولي المعني الأول بنجاحها أو بفشلها.