The NewYork Times

3000 حالة وفاة في اليوم متوقعة مع إعادة فتح بعض الولايات

أعدت إدارة البيت الأبيض تقريرًا يعكس السيناريو المرتقب لتطور وباء فيروس كورونا تشير إلى مضاعفة عدد الوفيات بالمرض على أساس يومي.

و يتوقع التقرير الداخلي أن تسجل الولايات المتحدة، حسب تقديرات إدارة الرئيس دونالد ترامب، نحو 3 آلاف وفاة يوميًا بحلول حزيران المقبل، جراء عدوى فيروس كورونا .

وقد تم إعداد التقرير من قبل محللين في وزارتي الأمن الداخلي والصحة والخدمات العامة، ويشمل نموذجًا مرتقباً لتطور الوباء في البلاد، ويتوقع أن حصيلة الإصابات اليومية في أوائل حزيران ستبلغ 200 ألف حالة، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى إطلاق الإجراءات العامة لإعادة فتح اقتصاد الولايات المتحدة.

لكن البيت الأبيض نفى صحة هذا التقرير وقال إن هذه الوثيقة ليست تابعة له "ولم يتم تقديمها إلى فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا أو فحصها بين الوكالات".

وأشار البيت الأبيض إلى أن "هذه البيانات لا تعكس أي من النماذج التي وضعها فريق العمل أو البيانات التي حللها".

The Jerusalem Post

الأسد يحذر من "كارثة" في حال تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا

حذر الرئيس السوري، بشار الأسد يوم الاثنين من كارثة قد تضرب البلاد بسبب وباء كورونا.

وقال الأسد إن "الأعداد القليلة للإصابات بكورونا لا تعني أننا خرجنا من دائرة الخطر.. وتواضع الأرقام لا يعني أبدًا أن هذه الأرقام المحدودة لن تنفجر فجأة خلال أيام وأسابيع قليلة لنرى أنفسنا أمام كارثة حقيقية تتجاوز الإمكانيات الصحية واللوجستية في سوريا وهذه الحقائق يجب أن نعرفها جميعًا لكي لا نستهتر ونتعامل مع الموضوع بكثير من الاستهانة ونعتبر أن الداء أصبح خلفنا".

روسيا اليوم

وفاة 52 مصابًا بفيروس كورونا في موسكو

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 52 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو. وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 52 شخصاً، مشيرًا إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا. وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 816 شخصًا، بعد أن كانت 764 في الإحصائية السابقة. ويشير معدل اليوم إلى ارتفاع حاد لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت يوم 30 نيسان 47، وفي 1 أيار 37، وفي 2 أيار 34، وفي 3 أيار 35. وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في العاصمة 74401 حالة إصابة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح الأحد 145268 حالة، بينها 1356 وفاة و18095 حالة شفاء.