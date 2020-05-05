الوكالة الوطنية للإعلام

دياب عرض أولويات الحكومة الإنمائية للسنوات الـ3 المقبلة: سنعمل لتحسين ظروف عيش اللبنانيين ودعم المجتمع الدولي للبنان سيبقى قوياً

إن "مجلس الوزراء عمل أياما وليالي على مضافرة الجهود في سبيل وضع خطة للاصلاح المالي. وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، أقرت الحكومة خارطة طريق مالية متكاملة. ويلتزم مجلس الوزراء تنفيذ الإصلاحات، عاقدا العزم على محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة واسترداد الأموال التي حولت إلى الخارج بعد17 تشرين الأول". وقال: "سنعول دوما على دعم المجتمع الدولي المستمر بينما نمضي قدما على درب تنفيذ الإصلاحات المالية وخطة التنمية الاقتصادية. ولبنان يحترم التزاماته تجاه المجتمع الدولي. وعلى الرغم من تعليق سداد سندات اليوروبوند، إلا أننا حريصون على العمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية، وقد وقعت يوم الجمعة على طلب المساعدة رسميا من صندوق النقد الدولي. بنسبة 9،8% فيالفصالول

وكالة أنباء رويترز

ولايات أمريكية تستعد لتخفيف القيود رغم تحذير ترامب من احتمال وفاة مئة ألف أمريكي

أعلنت أوهايو وولايات أمريكية أخرى اعتزامها تخفيف القيود بدرجة أكبر على الشركات حتى بعد إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن جائحة فيروس كورونا المستجد التي أضرت بالاقتصاد قد تودي بحياة 100 ألف أمريكي. في أوهايو سمح حاكم الولاية مايك دي واين باستئناف العمل في أنشطة البناء والصناعات التحويلية، كما سمح للموظفين بالعودة لعملهم. من أجل استئناف العمل يتعين على الشركات تنفيذ متطلبات الولايات ومنها وضع كمامات والحفاظ على مسافة ستة أقدام على الأقل فيما بين العاملين وأن يقوم أصحاب العمل بتطهير المكان. وحث دي واين أكبر عدد ممكن من العاملين على العمل من منازلهم.

وكالة فرنس برس

إرجاء معرض إكسبو 2020 العالمي المقرر في دبي لعام كامل (منظمون)

صوتت غالبية ثلثي أعضاء المكتب الدولي للمعارض على إرجاء معرض إكسبو 2020 في دبي لمدة عام كامل، على خلفية انتشار وباء كوفيد-19، وفق ما أعلن المنظمون الاثنين. وهي الغالبية المطلوبة لاتخاذ القرار. وقال المنظمون في بيان "سيوافق المكتب الدولي للمعارض رسمياً على إرجاء إكسبو 2020 في دبي حتى الأول من تشرين الأول 2021- 31 من آذار 2022 بعد حصول القرار على أكثر من غالبية الثلثين المطلوبة. وكانت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض أوصت في نيسان الماضي بدعم طلب حكومة الإمارات تأجيل إكسبو 2020 لعام كامل، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. ومن جانبهم، رحب المنظمون في الإمارات بقرار الإرجاء. وقال رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان "نرحب بقرار الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض المؤيد لتأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام، ونشكرهم على التزامهم المستمر بالإسهام في إكسبو الدولي في دبي، والذي سيؤدي دوراً محوريا في تشكيل ملامح عالمنا بعد انحسار الجائحة، عندما نكون في أمسّ الحاجة لذلك."

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير داخلية ألمانيا يوضح موقف بلاده من فتح الحدود والسفر

كشف وزير الداخلية الألماني موقف بلاده من مسألتي فتح الحدود والسفر، وذلك بعدما أشارت النمسا إلى إمكانية فتح حدودها لاستقبال السياح الألمان والتشيك. وعارض وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، فتح الحدود لاستئناف السفر بين ألمانيا والنمسا، مؤكدا أنه "طالما أن الفيروس لا يذهب في إجازة، علينا نحن أيضا أن نحد من خطط السفر لدينا. "وتابع الوزير" على الرغم من تفهمي لرغبة الناس وشركات صناعة السياحة في استئناف السفر، فإن الحماية من العدوى هو من يحدد الجدول الزمني لفتح الحدود"، وذلك بحسب هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله". كما أكد زيهوفر على "أن فتح الحدود بشكل متهور لمواصلة السفر، والذي سيرفع من أعداد المصابين لاحقا، لن يكون في مصلحة أي أحد".

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصربي: المساعدة الصينية مهمة جدا في مكافحة "كوفيد-19"

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن المساعدة الصينية لبلاده لها "أهمية جوهرية" في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وأدلى فوتشيتش بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي عقب لقاء السفيرة الصينية لدى صربيا تشن بو وفريق الخبراء الطبيين الصينيين وممثلي شركة (بي جي آي) الصينية للتكنولوجيا الحيوية في القصر الرئاسي. وأوضح "بدون المساعدة الصينية، سيكون من الصعب علينا حماية نظام الرعاية الصحية لدينا". وذكر أن الفريق الطبي، الذي أكمل ستة أسابيع حتى الآن في صربيا وزار جميع المدن الرئيسية، أظهر طبيعة العمل الجادة والتفاني في العمل. ووجه الرئيس الشكر لخبراء الشركة الصينية الذين حضروا إلى هنا منذ ثلاثة أسابيع لإقامة معملين لاختبار كوفيد-19 وكذلك المؤسسات والشركات الأخرى التي تبرعت للمعملين.