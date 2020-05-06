الشرق الأوسط 5/5/2020

نقطة ضوء في "نفق الثقة" لمنطقة اليورو

أظهر تقرير اقتصادي نشر تحسناً طفيفاً لثقة المستثمرين بمنطقة اليورو خلال أيار الحالي، وهو ما يشير إلى بداية مرحلة استقرار بعد فترة تراجع مطرد نتيجة تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19). وبحسب تقرير "مؤسسة سنتكس للأبحاث"، ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو خلال الشهر الحالي إلى "سالب" 41.8 نقطة مقابل "سالب" 42.9 نقطة خلال الشهر الماضي.

الشرق الأوسط 5/5/2020

"كوفيد – 19" يعمق ذعر موظفي المصارف

كل بلدان العالم تسعى اليوم جاهدة إلى احتواء تبعات فيروس جائحة كورونا (كوفيد- 19) بالأخص ما يتعلق بسوق العمل، أيضاً في ألمانيا التي تعتبر بلد جذب لكل عمال أوروبا. فقبل كورونا لم تتجاوز نسبة البطالة العمالية فيها 4 في المائة، والذي زاد الطين بلة قرار العديد من المصارف الألمانية، وذلك قبل تفاقم أزمة فيروس كورونا، بمواصلة إقفال عدد من فروعها وصرف الموظفين فيها، والاعتماد بدلاً عنهم على التقنيات المتطورة.

الشرق الأوسط 5/5/2020

النفط يتذبذب مع عودة شبح التوتر التجاري

تذبذبت أسعار النفط الاثنين لتقلص مكاسب الأسبوع الماضي جراء قلق من استمرار تخمة المعروض وسط انخفاض للطلب، في حين قد يكبح التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين التعافي الاقتصادي مع بدء تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا. وبحلول الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش، كان خام غرب تكساس الأميركي الوسيط عند سعر تداوله السابق نفسه عند 19.77 دولار للبرميل، بعد تذبذب واسع. وكان الخام ارتفع 17 في المائة في الأسبوع الماضي. وانخفضت عقود خام برنت 4 سنتات أو0.15 في المائة إلى 25.40 دولار للبرميل، وكان برنت ارتفع الأسبوع الماضي نحو 23 في المائة بعد أن تكبد خسائر على مدار ثلاثة أسابيع متتالية.