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رفع المجلس الأعلى إلى جلسة مجلس الوزراء توصية تمديد التعبئة أسبوعين إضافيين إلى تقرير عن الغلاء الجنوني لأسعار السلع.. في الغضون وعشية الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرؤساء الكتل النيابية في قصر بعبدا قبل ظهر غد الأربعاء لعرض خطوط الورقة الإصلاحية والتطورات توالت لقاءات ذات صلة بإراحة الأجواء في شكل أو بآخر..

المنار

الإنجاز الحكومي في جلسة بعبدا الحكومية فكان قرار استعادة إدارة قطاع الخلوي الى وزارة الاتصالات، واستكمال البت بالنقاط الإصلاحية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة..

nbn

لقاء مطول لرئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل واجتماع لكتلة التنمية والتحرير، انحازت مقرراته كالعادة إلى هموم الناس داعياً الحكومة للتحرك السريع لاتخاذ إجراءات عملية ورادعة لوقف التدهور للوضع المعيشي ولجم الارتفاع الجنوني لأسعار السلع، لافتة إلى أن إقرار خطة إقتصادية وإصلاحية لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا المجال.

mtv

في موضوع محافظ بيروت، نفى رئيس الحكومة أن يكون يصادر موقعاً أرثوذكسياً مؤكداً أن الأمر غير وارد .لكن موقفه لم يأت إلا بعد الاجتماع الأرثوذكسي الجامع الذي انعقد في مطرانية بيروت، والذي أعاد وضع الأمور في نصابها.

NTV

تسربت مادة الفيول المغشوش إلى طاولة بعبدا المنعقدة غداً على خطة اقتصادية حازت تأييداً بالأحرف الأولى من رئيسة صندوق النقد الدولي.

OTV

الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية في صدارة الاهتمام، والخطة الحكومية لمعالجتها تحضر غداً على طاولة بعبدا، في اجتماع وجهت الدعوات لحضوره إسمياً منذ اليوم الأول لرؤساء الكتل والقوى السياسية.

LBC

في ملف كورونا، وفيما رحلات العودة في مرحلتها الثانية تنتهي في الثامن من هذا الشهر، فإن المرحلة الثالثة جرى تقديمها إلى 14 أيار وستنقل اثني عشر ألف وخمسمئة راكب، وسبب ارتفاع العدد أن العائدين سيجرون فحوصات الـpcr في البلدان التي هم فيها وبالمرحلة الثالثة تنتهي عملية الإجلاء مع الأمل بعودة طبيعية لحركة الطيران.

الميادين

أعلنت ​وزارة الصحة​ الجزائرية، عن "تسجيل 5 ​وفيات​ و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا​ المستجد، ما يمثل ارتفاعاً مقارنة مع أمس الاثنين، الذي سجلت فيها حالتا وفاة و174 إصابة".

الجزيرة

أكد رئيس الوزراء الأردني ​عمر الرزاز​، "الاستمرار في ​حظر التجول​ الليلي، بالرغم من عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا​ داخل البلاد لليوم الثامن على التوالي.

العربية

أعلن وزير ​الصناعة​ التركي مصطفى ورانك، أن جميع ​المصانع​ التركية الأساسية ستستأنف عملها في 11 أيار الحالي، بعد يوم من إعلان الرئيس ​رجب طيب أردوغان​ عن بدء رفع القيود تدريجياً.