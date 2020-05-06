لبنان الحر

علق رئيس ​جمعية المصارف​ في ​لبنان​ ​سليم صفير​ على تصريح المنسق الخاص لمنظمة الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، مؤكداً أنه تأثر "بمعرفة أن ديبلوماسياً أجنبياً يشاركنا مشاعرنا، نحن لا نعامل ​الطلاب​ اللبنانيون في الخارج كأولادنا فهم فعلياً أولادنا".

صوت لبنان

أشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​، إلى أنه "يبدو أن البعض في الجبل وفي غيرها من المناطق ينسى أن أزمة الكورونا في بدايتها. وكل التوقعات تقول بأن الوباء سيفتك مجدداً لذا أذكر الجميع من بلديات ومجتمع أهلي والحزب بأن التراخي جريمة".

radio orient

أعلن ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​ أنه تلقى اتصالاً من نظيره الكندي حيث أبدى استعداد بلاده لدعم ​لبنان​.

اذاعة النور

أشارت المحامية ​ساندريلا مرهج​ إلى أن "ما يحصل في ​لبنان​ شبيه بدولة ​بانما​ وهي مسألة خطرة جداً، حيث يتم وضع دراسات مشجعة لكن بالمقابل يعرف ​صندوق النقد الدولي​ أن ​الحكومة​ ستكون عاجزة عن تنفيذ وعودها وخطتها، وصندوق النقد الدولي هو ضرورة مع التحفظ على الإملاءات والشروط".

صوت المدى

أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​عماد واكيم​ إلى أنه "يتمّ الهروب من النّقاط الأساسية والحسّاسة في مقاربة ملف تعاطي ​لبنان​ مع صندوق النّقد الدولي، وذلك رغم أن ملف التوظيف الفائض في الدولة مثلاً، والذي تمّ خلافاً للقانون، يشكّل مؤشّراً على العمل الجدّي مع ​المجتمع الدولي​، ومع IMF، وليس فقط ملفات ضبط عمليات التهريب وغيرها".