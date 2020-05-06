تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا المستجد 252 ألفاً، كما تخطى عدد المصابين به 3 ملايين و 659 ألفاً في أنحاء العالم تعافى منهم مليون و203 ألاف. وكشفت بيانات نشرت أمس، أن 32 ألف شخص توفوا في بريطانيا بسبب الاشتباه في الإصابة بمرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا بتسجيل أعلى حصيلة رسمية في أوروبا حتى الآن.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده اعتقلت خلال يومين 15 شخصاً بينهم أميركيان بتهمة محاولة التوغل في البلاد عن طريق البحر.

اتهم رئيس حزب المستقبل التركي المعارض الوزير الأسبق أحمد داود اوغلو والرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية" بمحاولة جعل تركيا دولة أقزام عبر إشاعة مناخ الخوف في أوساط الشعب وتحويل السلطة الحاكمة إلى شركة دعاية.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، إن قوات الأمن نفذت 8 آلاف و163 عملية أمنية خلال 4 أشهر.