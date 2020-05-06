النهار/ وجدي العريضي

كتب عن زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى قصر بعبدا، مشيراً إلى أن جنبلاط الذي خبر كل أنواع الحروب والإشكالات وزواريبها ومرارتها وصولاً إلى التسويات لم يعد يتحمل وزر أي مشكلة ولاسيما في هذه الظروف.

ولفت إلى أن جنبلاط لا يريد أصلاً أن تكون هناك صيغة تحالفية مع المستفبل والقوات اللبنانية على غرار 14 آذار، وأن التحالفات استبعدت بشكل حاسم حيث متطلباتها ومستلزماتها غير متوافرة لا داخلياً ولا عربياً ولا دوليا.ً

النهار/ رضوان عقيل

اعتبر أن الزيادة الأخيرة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للرئيس ميشال عون لم تكن بعيدة من هواجس الرجلين حيال ما يدور في الجبل حيث تتعاطى المختارة بحساسية مفرطة حيال المسيحيين وسط تركيزها على المصالحة.

واعبتر أن جنبلاط منح الحكومة الثقة ولو بمفعول رجعي في بعبدا من خلال تسليمه والقبول بها بحيث أصبحت أمراً واقعاً بحكم الطبيعة.

الجمهورية/ عماد مرمل

نقل من أوساط قصر بعبدا قولها إن مقاطعة الرئيس سعد الحريري للقاء بعبدا ليست مقاطعة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بل لفرصة الإنقاذ المالي والاقتصادي التي تستوجب مشاركة الجميع في تحمل المسؤوليات، معتبرة أنه كان من الأفضل لو أن الحريري طرح تصوّره للوضع الراهن وناقش ملاحظاته على الخطة داخل اجتماع بعبدا اليوم بدل الاكتفاء بالتراشق الإعلامي.

ولفت إلى أن من الأسباب الأساسية التي دفعت الرئيس سعد الحريري إلى مقاطعة اجتماع اليوم هو أنه لا يريد الجلوس إلى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة.

اللواء / حسين زلغوط

نقل عن مصادر في المعارضة تساؤلها عن الاجتماع المقرر في بعبدا بعد إقرار الخطة الاقتصادية من قبل الحكومة متسائلة لماذا لم توجه الدعوات إلى الكتل النيابية ولماذا تم تجاهل النواب غير المنضوين في الكتل النيابية، كما تمنت المصادر لو كانت الدعوة إلى حوار وطني حول مختلف جوانب الأزمة سياسياً واقتصادياً ونقدياً ومعيشياً.