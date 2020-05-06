THE GUARDIAN

ترامب يتخلى عن مواجهة الفيروس للتركيز على التعافي الاقتصادي وحملة إعادة انتخابه

أشار منتقدون لإدارة الرئيس ترامب أن الرئيس يتخلى عن استراتيجية الصحة العامة لمواجهة وباء فيروس كورونا ويظهر "استعداداً واضحاً للتضحية بحياة الناس مقابل إعادة إطلاق الحياة الاقتصادية في البلاد. وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين أن تقريراً داخلياً مسرباً من البيت الأبيض يتوقع أن يصل عدد القتلى يومياً من الفيروس إلى حوالي 3000 في الأول من حزيران، أي حوالى ضعف العدد الحالي البالغ 1750. ومع ذلك يبدو أن ترامب قرر عدم الاستماع إلى تقارير يومية خاصة به حول الفيروس وقام بتهميش دور خبراءه الطبيين لصالح عقد لقاءات مع المسؤولين الاقتصاديين الذين يجرون العديد من المقابلات التلفزيونية لحث الولايات الأميركية على إعادة بدء الأعمال – حتى ولو كان ذلك في ظل ارتفاع معدلات الإصابة. صباح الثلاثاء، قبل الصعود إلى طائرة الرئاسة لزيارة منشأة لصناعة الأقنعة الطبية في أريزونا في أول رحلة طويلة له منذ أواخر آذار عندما تزايد تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، تحدث ترامب عن الزيادة المتوقعة في الوفيات وعن الانتعاش الاقتصادي. وقال الرئيس الأميركي "لن نحقق فوزاً كبيراً في مواجهة الفيروس، ولكن دعوني أخبركم أين يمكن تحقيق فوز، سنقوم ببناء بلد، لقد قمت بذلك قبلاً، حيث أصبح لدينا أفضل اقتصاد في تاريخ العالم، ولكننا سنقوم بذلك مرة أخرى وهذا ما بدأناه... وسننجز ذلك بسرعة كبيرة".

THE GUARDIAN

دعوات لفتح تحقيق مع تسجيل المملكة المتحدة أكبر عدد من الضحايا في أوروبا جراء تفشي الفيروس

أظهرت أرقام رسمية الثلاثاء أن بريطانيا سجّلت أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا ما دعا إلى فتح تحقيق حول كيفية التعامل مع انتشار الوباء. وبحسب أرقام الحكومة فقد بلغ عدد الضحايا في أنحاء المملكة المتحدة 29427 لأولئك الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، متجاوزين الرقم المسجّل في إيطاليا وهو 29،029 لتصبح المملكة المتحدة حالياً البلد الأكثر تضرراً في أوروبا. ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي لعدد الوفيات أعلى بكثير بسبب الحالات الفائتة والتأخر في إعداد التقارير. في حين حذر خبراء مثل البروفيسور ديفيد سبيغلتر، رئيس مركز وينتون للتواصل بشأن المخاطر والأدلة في جامعة كامبريدج وعضو المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية للطوارئ، من مخاطر مقارنة عدد القتلى في الدول الأخرى، على حد قوله يوم الثلاثاء: "أداؤنا ليس جيداً في المواجهة وقد كان أسبوعاً سيئاً للغاية".

روسيا اليوم

الاتحاد الأوروبي يستضيف قمة مع دول البلقان اليوم لمواجهة نفوذ روسيا والصين

يستضيف زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، نظراءهم في دول البلقان الست الذين أثارت إشادتهم بالدعم الصيني والروسي لبلدانهم خلال أزمة فيروس كورونا استياء داخل الاتحاد. ويقول الاتحاد الأوروبي إنه لم يحصل على ما يكفي من الثناء نظير الـ3.3 مليار يورو (3.6 مليار دولار) التي قدمها لتلك الدول. وصرح مسؤولون أوروبيون بأن الإمدادات التي قدمها الاتحاد الأوروبي قد تفوق الإمدادات الطبية التي أرسلتها بكين وموسكو لصربيا والبوسنة في المرحلة الأولى من الوباء. وكان من المقرر عقد القمة في العاصمة الكرواتية زغرب بعد 20 عاماً على أول اجتماع بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان، لكنها ستنعقد عبر الفيديو بدءاً من الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش بمشاركة رؤساء صربيا وكوسوفو والجبل الأسود وألبانيا والبوسنة ومقدونيا الشمالية وزعماء الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة. ولا تزال الدول الست تطمح في الانضمام للاتحاد الأوروبي، لكن من المرجح أن يهيمن التصدي لوباء كورونا "كوفيد-19" على القمة. وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد يساهم في الإعداد للقمة: "القمة في حد ذاتها رسالة تقول نحن نرغب في انضمامكم".

وأضاف: "لكن الرسالة ستقول أيضاً إنه لا ينبغي لكم الانقياد للنفوذ الصيني والروسي عندما يكون ذلك مناسباً لكم".

وبعثت الصين وروسيا الأطباء والإمدادات الطبية جواً إلى البوسنة وصربيا في مارس الماضي لمساعدتهما على التصدي لانتشار الفيروس، بينما كان الرد الأولي للاتحاد الأوروبي بطيئاً. ووجّه الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش الشكر للرئيس الصيني شي جين بينغ وللشعب الصيني. وأثنى ميلوراد دوديك، ممثل الصرب في الرئاسة الثلاثية للبوسنة على روسيا الشهر الماضي وانتقد وقال آنذاك: "أوروبا التي آمناً بها قبل عشر سنوات ليست موجودة اليوم"، لكنه خفف من حدة تصريحاته فيما بعد. بروكسل لأنها كانت تحد في بادئ الأمر من صادرات المساعدات الطبية للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.