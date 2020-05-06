الوكالة الوطنية للإعلام

دياب ترأس اجتماعاً لعرض الخطة المالية بحضور سفراء: نتطلع إلى مشاركتكم الفاعلة في مجالس المؤسسات

الدولية لدعم جهودنا ونرحب باقتراحاتكم

تبقى خطة التعافي المالي مجرد خطة. وقد شارك في إعدادها جميع الأطراف الموجودين على طاولة مجلس الوزراء في محاولة للحصول على أقوى دعم ممكن. ونحن نعلم أنه يتعين علينا في المستقبل التفاوض على التفاصيل. وتنطوي خطتنا على العديد من العناصر التي كانت عالقة لفترة طويلة جداً، ذلك أننا لم نتردد في الأخذ بما كان موجوداً أصلاً ورفده بالمبادرات الجديدة التي قدمها وزراؤنا. وأنا أعلن الآن أنني طلبت من جميع الوزراء إعداد النصوص والمشاريع المتعلقة بكل بند من بنود الخطة في الأسابيع القليلة المقبلة، وسنسعى إلى إقرار المكونات بمعظمها حتى قبل الإتفاق الذي قد نبرمه مع صندوق النقد الدولي، إذ ندرك أن ذلك سيكون أساسياً للحصول على أكبر دعم ممكن للبنان. لقد حققت الخطة غايتها بالفعل، وحان وقت التنفيذ". وقال: "لبنان هو بأمس الحاجة إلى أصدقائه، الآن أكثر من أي وقت مضى. في هذا الصدد، نتطلع إلى مشاركتكم الفاعلة في مجالس المؤسسات الدولية لدعم جهودنا. نحن نطلب فقط التعامل بشكل عادل مع بلد يواجه العديد من الأزمات المدمرة المتزامنة، علاوة على كونه أكبر بلد مضيف للاجئين قياساً بعدد سكانه، ويواجه تداعيات فيروس كوفيد-19. نحن نرحب باقتراحاتكم، ونقبل بأن تتعاملوا معنا على أساس حجم الإنجازات التي سنقوم بها من حيث الإصلاحات، لكننا بحاجة إلى التزامكم تأمين القدر المناسب من التمويل لكي نتمكن من مواجهة الأزمات بشكل فعال، والتزامكم المستمر بتمويل حاجات لبنان في سياق برنامج خاص وفي سياق مؤتمر سيدر" بنسبة 9،8%.ي ال

وكالة فرنس برس

العالم يواصل تخفيف تدابير الحجر بحذر

يتواصل تخفيف تدابير الحجر المنزلي في عدد متزايد من الدول إزاء تراجع انتشار وباء كوفيد-19، ولو أن الحذر ما زال مخيماً حيال مرض تسبب حتى الآن بوفاة أكثر من ربع مليون شخص. وفي مؤشر قوي، أعلنت بافاريا، أكبر مقاطعات ألمانيا من حيث المساحة، إعادة فتح المطاعم فيها اعتباراً من 25 أيار. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن اكتشاف لقاح هو "فرصتنا الجماعية الفضلى لهزم الفيروس". ونظمت دير لاين تيليتون عالمياً عبر الإنترنت لم تشارك فيه الولايات المتحدة، سمح بجمع تبرعات بقيمة 7,4 مليارات يورو لتمويل الأبحاث حول لقاح. كذلك أكدت منظمة الصحة العالمية التي تخشى التراخي في تدابير الوقاية، أن التوصل إلى لقاح أو علاج هو الطريقة الوحيدة لوضع حدّ للوباء الذي أرغم مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم وشل الاقتصاد العالمي وجعل من عشرات الملايين عاطلين عن العمل.

وكالة أنباء رويترز

ترامب يقول أميركا ستعلن عن منشأ فيروس كورونا دون أن يحدد موعداً

حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين على التعامل بشفافية مع ما تعرفه عن منشأ فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ثم تفشى في أنحاء العالم. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال لشبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية إن هناك "قدراً كافياً من الأدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من معمل صيني لكنه لم يرفض ما خلصت إليه أجهزة مخابرات أميركية من أن الفيروس ليس من صنع الإنسان. ورفض معهد ووهان لعلوم الفيروسات المدعوم من الدولة هذه المزاعم وهون مسؤولون أميركيون آخرون من شأنها. ويعتقد أغلب الخبراء أن الفيروس نشأ في سوق لبيع الحيوانات في ووهان وانتقل من الحيوان إلى الإنسان. وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستصدر تقريرها الذي يعرض بالتفصيل لمنشأ الفيروس دون أن يحدد موعداً لذلك. وقال الرئيس "سنصدر تقريراً حاسماً خلال فترة من الزمن".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يهدي ميدالية النصر لزعيم كوريا الشمالية

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ميدالية اليوبيل "75 عاماً من النصر في الحرب الوطنية العظمى"، بسبب إحيائه كل عام لضحايا الجنود السوفييت الذين ماتوا في بلاده ومُنح الزعيم الكوري الشمالي هذا الوسام لمساهمته الدائمة في إحياء ذكرى المواطنين السوفييت الذين ماتوا ودُفنوا في أراضي الجمهورية، فضلاً عن الاهتمام بالحفاظ على المدافن والنصب التذكارية. وسلم السفير الروسي لدى كوريا ألكسندر ماتسيجورا الجائزة لوزير خارجية الجمهورية لي سونج جوون يوم 5 أيار فى قصر مانسود للمؤتمرات، حسبما نشرت سفارة روسيا في كوريا الشمالية. يذكر أن أول زيارة لكيم جونغ أون لروسيا تمت في نهاية نيسان 2019، حيث عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 25 من الشهر بمدينة فلاديفوستوك. وتحدث القادة خلال هذا الاجتماع لأكثر من ساعتين بعيداً عن الصحافة. وقال بوتين عن الاجتماع إنه "شامل بما فيه الكفاية"، فيما وصفه كيم بـ"الهادف".