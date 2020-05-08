النهار 5/5/2020

ملوك القفز بالزانة يتنافسون من حدائق منازلهم!

لم يحجب تفشي فيروس كوفيد 19 عشاق ألعاب القوى عن متابعة المنافسة المثيرة بين ثلاثة من ملوك القفز بالزانة لكن من داخل حدائق منازلهم ونجح كل من حامل الرقم القياسي العالمي السويدي أرمند دوبلانتيس والبطل الأولمبي السابق رنيو لافيلني في القفز لخمسة أمتار 36 مرة في غضون نصف ساعة.

نداء الوطن 5/5/2020

نهائي كأس إسبانيا بحضور الجماهير؟

كان من المقرر أن يلتقي فريقا إقليم الباسك للمرة الأولى في نهائي أقدم مسابقة ملعب "كارتوخا" في إشبيلية، قبل تعليق جميع منافسات كرة القدم منذ منتصف شهر آذار بسبب تفشي كوفيد 19.