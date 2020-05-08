TL

غادرت مجموعة كبيرة من السعوديين بيروت بسبب كورونا لقضاء الوقت مع عائلاتهم. وفيما وصل واحد وأربعون طالباً لبنانياً من أميركا إلى المطار في بيروت على متن طائرة أميركية، يغادر على متن الطائرة نفسها ستة وخمسون أميركياً كانوا قدموا من سوريا عبر نقطة المصنع.

المنار

بين الأمن الغذائي والأمن الصحي، عاد البلد ليعيش التحدي الكبير في مواجهة جائحتي كورونا والتهاب الأسعار. وإن كانت الذريعة لدى الجشعين من التجار هي سعر الدولار، فإن ما تعيشه الأسواق من غلاء فاحش لم يعد محتملاً، لا سيما المواد الغذائية الأساسية، وحتى المنتجات اللبنانية والخضار.

nbn

بالأمس ست وثلاثون إصابة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج واليوم ثلاث وثلاثون أخرى لوافدين أيضاً إلى جانب واحدة لمقيم، هي أعداد ليست بقليلة وعليها يبنى قلق وخشية من تزايد الإصابات، ولا سيما مع انتهاء المرحلة الثانية لإجلاء اللبنانيين الراغبين في العودة من الخارج وبدء المرحلة الثالثة في الرابع عشر من أيار.

mtv

لماذا أداء رئيس الحكومة حسان دياب يرتكز على تجاهل الحقائق وتحويرها؟ السؤال مشروع انطلاقاً من متابعة دقيقة لأداء دياب. فقبل عشرة أيام مثلاً، أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان أصدرته أن الحكومة الفرنسية تؤيد الخطة الاقتصادية للحكومة، وأنها ستسعى لعقد مؤتمر لدعم لبنان.

NTV

الكورونا تمنح إفادات نجاح وترفع طلاب البروفيه إلى عام دراسي جديد من دون المرور تحت كاميرات المراقبة الرسمية وضغط الامتحانات المكلف صحياً ونفسياً ومادياً أيضاً على الدولة وطلاب الشهادة المتوسطة يتقبلون في هذه الأثناء التهاني باقتراح وزير التربية طارق المجذوب إلغاء الامتحانات التي يفصّل وقائعها في مؤتمر صحافي اليوم.

OTV

في موضوع الأسعار، المواطنون يترقبون النتائج لا الإجراءات، علماً أن الأخيرة ضرورية، فالحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي، ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين، والكلام لرئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم.

LBC

وعاد هلع كورونا، ما كاد اللبناني يتنفس الصعداء أن الحكومة تمكنت من احتواء موجة الفيروس، وبدأت تخفيف التعبئة العامة، وأعيد السماح بالصلوات في الكنائس والجوامع، كما أعيد السماح بفتح المطاعم ولو بنسبة ثلاثين في المئة، وبدأت الحركة تعود تدريجاً، حتى ضرب كورونا مجدداً، اليوم أربع وثلاثون إصابة: واحدة من المقيمين وثلاثة وثلاثون من الوافدين، هذه الانتكاسة، إذا صح التعبير، هل تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في تخفيف إجراءات التعبئة العامة؟

الميادين

أدّى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعدد من الوزراء اليمين الدستورية فجر اليوم الخميس، قبل أن يرفع مجلس النواب جلسته المخصّصة للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكوميّة.

الجزيرة

بدأت عدة دول حول العالم منذ الاثنين بالتخفيف من إجراءات العزل المفروضة على شعوبها جراء كورونا، وبينما تخطط بعض البلدان لرفع القيود تدريجياً، تواصل دول أخرى تمديد الإجراءات لاحتواء المرض.

العربية

مددت مصر، الخميس، العمل بحظر التجول الليلي حتى نهاية شهر رمضان في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.