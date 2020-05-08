لبنان الحر

استكملت "ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية" التابعة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت حملتها الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تهدف للتخفيف عن كاهل العائلات اللبنانية نتيجة الأوضاع الحالية لاسيما جائحة "كورونا".

صوت لبنان

شكر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، خلال إطلاق دورة تدريبية للمتطوعين لمساندة حماية المستهلك، في مبنى بلدية الحدث، "البلديات على تعاونها مع وزارتنا"، لافتاً إلى أن للبلديات صلاحيات واسعة ولو كل البلديات تعاونت لوصلنا إلى نسبة التزام 100 في المئة.

radio orient

توجه لقاء الجمهورية بالتحية إلى شهداء الصحافة، شهداء الحرية، مناشداً جميع أهل السلطة بمن فيهم "السلطة الرابعة" إلى إعلاء صوت الحق من دون تردد، لاستعادة سيادة الدولة وتعافيها من أزماتها الاقتصادية المربوطة حصراً ودائماً بالسياسة العامة للبلاد.

اذاعة النور

استقبل وزير الطاقة والمياه ريمون غجر سفيرة الدانمارك في لبنان ميريت يول وتم البحث في سبل التعاون في مشاريع الكهرباء والطاقة والمياه والخطة الاقتصادية المالية للدولة بما يخص الشق المتعلق بالكهرباء فيها.

صوت المدى

أصدر رئيس مجلس الوزراء حسان دياب صباح اليوم الخميس، مذكرة إدارية قضت بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر السعيد (1و2 شوال) من العام 1441هـ. وذلك وفق إعلان دار الفتوى للأول من شوال، وإعلان المجلس الشيعي الأعلى للأول منه. وفي حال تطابق توقيت وقوع العيد في اليوم عينه، يكون الإقفال يومين فقط.