حذرت الأمم المتحدة من شبح مجاعات ونزاعات يهدد الكثير من البلدان الهشة والضعيفة بسبب "جائحة كورونا" معلنة أنها رفعت من ملياري دولار إلى 6.7 مليار دولار قيمة ندائها لمكافحة فيروس كورونا ولإنقاذ ملايين الأرواح.

أدانت الصين أمس تصريحات للولايات المتحدة حول فيروس كورونا المستجد، ووصفتها "بالكاذبة" غداة انتقادات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين.

"الشرق الأوسط" أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعا أمس إلى إشراك الصين في المحادثات المقبلة للحد من التسلح مع روسيا، وقال لنظيره الروسي فلاديمير بوتين إنهما بحاجة إلى تجنب سباق تسلح مكلف.

تنفست حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية الصعداء لدى الإطلاع على استطلاعات الرأي الأخيرة التي بدأت تظهر تقلص الفارق بين نائب الرئيس السابق جو بايدن والرئيس ترامب.

"الشرق الأوسط" وافقت الحكومة على توسيع مهمة الجيش الألماني في مالي، لدعم جهود محاربة الإرهاب هناك.

"النهار" استخدم الرئيس الأميركي دونالد ارامب حقه في تعطيل قرار في مواجهة الكونغرس الديمقراطيين وكذلك الجمهوريين الذين يريدون الحد من هامش تحركه العسكري ضد إيران.