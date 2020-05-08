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Published by lebarmy13 on جمعة, 05/08/2020 - 09:44
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- حظيت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مدير جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي بدعم غير مسبوق داخلياً وخارجياً وأيضاً بترحيب إقليمي ودولي مباشرة بعد منحها ثقة البرلمان فجر أمس.
- رحب وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بتشكيل الحكومة ومدد الإعفاء الممنوح لبغداد من العقوبات المفروضة على طهران، والذي يتيح لها الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 120 يوماً.
- هنأ وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، رئيس الوزراء العراقي الجديد. كما أكد ظريف أن إيران تقف دائماً مع الشعب العراقي واختياره لمن يدير شؤونه.
- "النهار" أكدت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أمس أنها تراجع خططاً لسحب أنظمة الدفاع الصاروخي من طراز "باتريوت من السعودية وإعادة انتشار للقوات الأميركية في المنطقة من دون المس باستراتيجية ردع إيران".
- "الشرق الأوسط" تعهد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر بإعادة العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق" التي يترأسها فائز السراج الى حضن الوطن وإلحاق الهزيمة بمشروع حليفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي غضون ذلك دعت البعثة الأممية مجدداً إلى إحياء محادثات جنيف المتوقفة عبر جولة افتراضية.
- "الشرق الأوسط" رحب الاتحاد الأوروبي وأميركا وفرنسا، إضافة إلى البعثة الأممية لدى ليبيا بإعادة هيكلية "ناجحة" لشركة البريقة لتسويق النفط في ليبيا، تحت مجلس إدارة موحد، بعدما أقيمت مراسم التسليم والتسلم لمقر المؤسسة في طرابلس.
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Date:
الجمعة, مايو 8, 2020