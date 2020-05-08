الأخبار/ هيام القصيفي

كتب عن لقاء بعبدا، وحضور الدكتور سمير جعجع بضفة المعارض. ورأت أن خطاب الوزير السابق جبران باسيل لم يكن خطاب مرشح رئاسي يحاول في كل إطلالة أن يزيد رصيده كخليفة أوحد للرئيس الحالي رغم كل المصاعب التي تواجه اللبنانيين في معيشتهم اليومية.

الجمهورية/ حوني منير

أشار إلى أن واشنطن تريد لحكومة الرئيس حسان دياب الاستمرار للقيام بإصلاحات جدية ولمواكبة التطورات الإقليمية الخطرة. وعرض لوجود أجواء إيجابية بين "حزب الله" وصندوق النقد الدولي الذي تقف خلفه واشنطن ما يعني أن ثمة بوادر إيجابية واعدة قد تؤسس لمرحلة جديدة أي بعد الانتخابات الأميركية 2021.