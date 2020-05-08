china daily

المفوضية الأوروبية تتوقع ركوداً تاريخياً في العام 2020

أعلنت المفوضية الأوروبية في توقعات اقتصادية أنه على الرغم من الاستجابة السياسية على مستوى الاتحاد الأوروبي (EU) والمستوى الوطني، فإن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيشهد ركوداً غير مسبوق في التاريخ هذا العام بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. وتتوقع المفوضية أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة قياسية تبلغ 7.75 في المائة في عام 2020 وأن يبلغ النمو نسبة 6.25 في المائة في عام 2021. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.5 في المائة في عام 2020 وأن ينمو بنحو 6 في المائة في عام 2021. ومع تفشي الوباء في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستكون الصدمة الاقتصادية متشابهة، إنما على مستويات مختلفة. وبلغ التراجع الحاد في الناتج الاقتصادي 9.75 في المائة في اليونان، ومن المتوقع أن تحقق بولندا أفضل أداء - حيث تقلص نموّها بنسبة 4.25 في المائة فقط وفقًا للتوقعات. إلا أنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في منطقة اليورو من 7.5٪ في 2019 إلى 9.5٪ في 2020 قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 8.5٪ في

2021

روسيا اليوم

واشنطن: لا نسعى لانسحاب روسيا من سوريا

صرّح المبعوث الأميركي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري، بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى أن تنسحب روسيا من سوريا. وقال جيفري خلال مؤتمر صحفي الخميس: "في ما يخص السعي لأن تنسحب روسيا من سوريا، فإننا لم نسع لهذا الهدف أبداً. روسيا موجودة هناك منذ 30 سنة ولديها علاقات طويلة الأمد مع سوريا. ونحن لا نعتقد أن هذا أمر جيد بالنسبة للمنطقة أو روسيا ذاتها، لكننا لا نتبع مثل هذه السياسات". وأشار مع ذلك إلى أن تقديم تنازلات كبيرة لروسيا في ما يخص التسوية السورية أمر غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة. وأضاف جيفري أن الولايات المتحدة تسعى إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل النزاع، مشيراً إلى أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انسحاب كل القوات المسلحة التي دخلت إلى سوريا. وتابع: "في هذا الصدد نهتم أكثر بانسحاب الإيرانيين والمليشيات تحت القيادة الإيرانية".

ولم يذكر المبعوث الأميركي أي شيء عن الرئيس السوري بشار الأسد الذي كانت الولايات المتحدة تطالب برحيله منذ عام 2011.