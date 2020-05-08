الوكالة الوطنية للإعلام

جلسة لمجلس الوزراء خصصت لمتابعة الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار

دياب: الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي

عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وكانت جلسة مخصصة لمتابعة الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار. ولفت المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة إلى أنه "في بداية الجلسة، تحدث دولة الرئيس دياب فأشار إلى أن التحدي كبير وخطير، فارتفاع الأسعار بات غير معقول، وخصوصاً أسعار المواد الغذائية. واستغرب ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار، وقال: نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي كأننا غير معنيين. ومن غير المقبول ألا نتصرف بسرعة، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر، وأصبح التسعير مزاجياً وغير مدروس ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار. وأكد أن الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين. ومن غير المقبول أن يتصرف التجار بحرية وأن يغيب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية، وقال: صحيح أن هذا الأمر من مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة، لكنه أيضاً واجب على الحكومة، وعلينا جميعاً أن نتساعد ونساعد وزارة الاقتصاد حتى نكافح موجة الغلاء.

وكالة فرنس برس

بومبيو يرحب بالحكومة العراقية الجديدة ويمدّد إعفاء بغداد من العقوبات على طهران

رحّب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء الأربعاء بتشكيل حكومة جديدة في العراق برئاسة مصطفى الكاظمي، الرئيس السابق لجهاز المخابرات، ومدّد مهلة الإعفاء الممنوح لبغداد من العقوبات المفروضة على طهران والذي يتيح لها الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ بومبيو هنّأ الكاظمي خلال مكالمة هاتفية بحصوله على ثقة البرلمان وأبلغه بأنّه، لمدّة 120 يوماً، لن تفرض الولايات المتّحدة عقوبات على العراق لاستيراده الغاز والكهرباء من الجمهورية الإسلامية. وأضاف البيان أنّ الوزير الأميركي أوضح لرئيس الوزراء العراقي الجديد أنّ هذه البادرة هدفها "إظهار رغبتنا في المساعدة في توفير الظروف الملائمة لنجاح" حكومته. كما ناقش بومبيو مع الكاظمي سبل "العمل سوياً لكي نوفّر للشعب العراقي الازدهار والأمن اللذين يستحقّهما".

وكالة أنباء رويترز

الأمم المتحدة تطلب 6.7 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة آثار كورونا

زادت الأمم المتحدة يوم الخميس قيمة المساعدات التي تنشدها لمساعدة الدول الفقيرة على محاربة تفشي جائحة فيروس كورونا وآثارها المدمرة، لتطلب 6.7 مليار دولار لمساعدة 63 دولة معظمها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. ورغم أن الولايات المتحدة ودول أوروبا ما زالت تعاني من تفشي المرض، حذر مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك من أنه ليس من المتوقع أن يصل الفيروس لذروته في الدول الأشد فقراً في العالم قبل نحو ما بين 3 و 6 أشهر. وقال لوكوك "في أشد البلدان فقراً، يمكننا بالفعل أن نرى اقتصادات تنكمش مع اختفاء إيرادات الصادرات والتحويلات والسياحة. إذا لم نتخذ إجراء الآن، فيجب أن نكون مستعدين لزيادة كبيرة في الصراعات والجوع والفقر". وحذر لوكوك من أن "شبح عدة مجاعات يلوح في الأفق". وأفادت إحصائيات رويترز بأن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 أصاب نحو 3.7 مليون شخص على مستوى العالم وأودى بحياة أكثر من 263 ألف شخص. وظهر الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي.