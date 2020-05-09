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مع عودة الحياة تدريجيا الى عهد ما قبل كورونا يسيطر حذر بل خوف من أن يتكشف غبار الوباء عما لا قدرة للأفراد أو للمؤسسات على تحمله.. فبعدما شغلت أرقام الاصابات بكوفيد 19 لبنان والعالم ثمة أرقام وإحصاءات ستنهمك بها مراكز الدراسات تتعلق بالبطالة والخسائر الاقتصادية والارتدادات النفسية لها وغيرها.

المنار

في ابرز اصابات كورونا اليوم، العام الدراسي، حيث سقطت الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة بفعل الفيروس، وعمل وزارة التربية جار لاستنقاذ ما امكن من منهاج العام والشهادات الثانوية الرسمية.. فيما عداد المصابين الحقيقيين بكورونا الى ارتفاع، والصوت الحكومي عاد ليعلو محذرا على خطين: كورونا وارتفاع الاسعار.

nbn

حسمت وزارة التربية كل السيناريوهات التي كانت مطروحة والمتعلقة بالعام الدراسي المدرسي فأعلن وزير التربية عن إلغاء الشهادة المتوسطة وإجراء إمتحانات الشهادات الثانوية على دورتين في شهري آب وأيلول والترفيع التلقائي لصفوف الإبتدائي والروضات.

mtv

سجلت قفزات مقلقة للكورونا في لبنان ، بما قد يفرض على الحكومة أن تعيد النظر في تخفيفها شروط التعبئة، علما بأن الميدل إيست أعلنت عن المرحلة الثالثة من رحلات إعادة اللبنانيين ، فيما أعيد فتح جزئي للمدارس بينما تستعيد الأسواق ودور العبادة نشاطها.

NTV

قرع ناظر التربية الجرس، معلنا انتهاء الفرصة، وفتح الوزير طارق المجذوب الصفوف حضوريا للمرحلة الثانوية ابتداء من الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وبالإفادة من مفاعيل الحجر الصحي تخرج طلاب الشهادة المتوسطة بإفادات استثنائية ولمرة واحدة، ممنوحة عن عام دراسي انتهى من دون عوارض الضغط المجاني.

OTV

في الشأن المعيشي، أكثر من عنوان اليوم: ملاحقة المتلاعبين بسعر الصرف، والمتحكمين بأسعار السلع، وضبط سعر ربطة الخبز ووزنها، إلى جانب تحديد مصير الامتحانات الرسمية، وشرح تدابير العودة التدريجية عن التعبئة العامة، فضلا عن متابعة ملفات مكافحة الفساد، ونجماها اليوم الوزير السابق سيزار ابي خليل والنائب حسن فضل الله.

LBC

أيها المواطن... تصل إلى مدخل بيروت الشمالي ، فتختنق بالروائح المنبعثة من مطمر برج حمود الجديدة، والروائح ستنبعث أكثر لان المطمر سيرتفع مترا ونصف المتر... تقترب مئات الأمتار، فتعرف أنك وصلت إلى وزارة الطاقة، بسبب الروائح المنبعثة من الفيول المغشوش، إذ إن رائحة العقد الموقع مع شركة صوناتراك، ما زالت منبعثة، على الرغم من مرور خمسة عشر عاما على توقيع العقد، ومسؤولية وزارة الطاقة هنا ان المنشآت النفطية التابعة لها، مسؤولة مباشرة عن الفيول المغشوش...

الميادين

وزارة الطاقة التونسية تقرر خفض أسعار الوقود 1.5% بموجب آلية تلقائية جديدة لتعديل الأسعار، وتقول إن سعر لتر البنزين سينخفض إلى 2.005 دينار تونسي.

الجزيرة

اتحاد النقل الجوي الدولي: التباعد الاجتماعي داخل الطائرات سيزيد أسعار التذاكر

العربية

سجلت إسبانيا 229 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وبلغت الإصابات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 1410 ليصل الإجمالي إلى 222.857.