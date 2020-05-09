لبنان الحر

اشار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بأنه في الشهادة الثانوية العامة بفروعها العامة والشهادات المهنية والتقنية تقسم المواد الى الزامية واختيارية ويقدم التلميذ الامتحان في المواد الالزامية ويختار الامتحانات في المجموعة الاختيارية، واعلن بأن الدورة الأولى للشهادة الثانوية ستُجرى في النصف الثاني من آب والدورة الثانية في النصف الثاني من ايلول، على أن تتخذ كافة الاجراءات الصحية الوقائية.

صوت لبنان

حدد ​وزير الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​ سعر ووزن ربطة الخبر وفقاً ما يلي: ربطة حجم كبير زنة الف غرام كحد ادنى بسعر 1500 ليرة لبنانية كحد اقصى، ربطة حجم وسط زنة 400 غرام كحد ادنى بسعر 1000 ليرة لبنانية كحد اقصى. وذلك استناداً للدراسة العلمية التي أجرتها ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ لمؤشر سعر ربطة ​الخبز​ بحضور ​ممثلين​ عن اتحاد ​نقابات المخابز والأفران​، مقابل المتغيرات العالمية والمحلية لأسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف.

radio orient

هنّأ الرئيس سعد الحريري، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بنيله ثقة البرلمان العراقي وتأديته اليمين الدستورية. وقال الحريري في رسالة إلى الكاظمي إنّ "تعيينكم هو خير دليل على الثقة الكبيرة التي تحظون بها من قبل ممثلي الشعب العراقي الشقيق، الذي يتطلع إلى جهودكم في تحقيق تطلعاته في الاستقرار والتقدم"، متمنياً له "الانتقال بجمهورية العراق نحو مزيد من التطور والأمان".

اذاعة النور

أصدر ​وزير الصحة​ العامة الدكتور ​حمد حسن​ قرارا ينظم عملية فتح ​دور الحضانة​ بحيث تفتح إدارات دور الحضانة حصرا في 11 أيار لإنجاز أعمال الاستعداد اللوجستي لاستقبال ​الأطفال​ في شهر حزيران المقبل.

صوت المدى

استقبل وزير المالية، غازي وزني، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، Yujie Mokuo، التي شدّدت على "ضرورة مواءمة أرقام الموازنة مع السياسة الاجتماعية"، متمنّية على الحكومة السعي لتأمين الأموال المطلوبة بالتعاون مع الجهات المانحة حتى يتمكن الأشخاص الأكثر حاجة من تلقي المساعدة الإنسانية العاجلة