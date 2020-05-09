صادق وزير الدفاع الاسرائيلي نفتالي بينيت على بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة أفرات جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.

أعلنت اسرائيل أمس، أنها ستناقش مع الولايات المتحدة تقريراً صحافياً تحدث عن احتمال خفض قوات حفظ السلام التي تقودها واشنطن في شبه جزيرة سيناء المصرية واصفة وجود هذه القوات هناك منذ ما يقرب من أربعة عقود بأنه مهم.

شهدت الشواطئ الاسرائيلية أمس الجمعة انقلاباً جماهيرياً واسعاً اضطرت معه الشرطة الى عمليات اخلاء بالقوة لألوف المستحمين الذين لم يلتزموا بتعليمات باستمرار الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

مارست وزارة الخارجية الاسرائيلية ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي لكي يحجب مساعداته المالية عن السلطةالفلسطينية بحجة تشجيع الارهاب.

أعلن السفير الأميركي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان إستعداد الولايات المتحدة للاعتراف بالسيادة الاسرائيلية في منطقة غور الاردن ومستوطنات الضفة الغربية خلال الأسابيع المقبلة.

ولفت فريدمان في حديث لصحيفة اسرائيل اليوم إلى أن واشنطن لن تفرض أي شروط على تل أبيب من أجل الاعتراف، مشدداً على أن العنصر الأهم هم اعلان الحكومة الاسرائيلية عن السيادة.