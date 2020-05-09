أصاب وباء كورونا حوالي 4 ملايين شخص عبر العالم وتسبب في وفاة أكثر من 270 ألف شخص، وخسرت الولايات المتحدة 20.5 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي لترتفع نسبة البطالة الى 14.7 في المائة.

خيم وباء كورونا على الذكرى الــ 75 لهزيمة النازية في الحرب العالمية الثانية التي صادفت أمس، واستلهم العديد من القادة الأوروبيين روحية ذلك النصر في محاربة العدو الجديد الخفي "كوفيد-19".

وجهت النيابة العامة في تركيا اتهامات الى 4 طيارين ومسؤول في شركة طيران خاصة ومضيفتين بسبب دورهم في تسهيل هروب رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن من اليابان الى لبنان عبر اسطنبول في 30 كانون الأول الماضي.

قال فريق افغاني شكلته حكومة الرئيس أشرف غني من 16 فرداً للتحقيق في غرق عشرات الأفغان في نهر تشترك فيه افغانستان وإيران وتركمانستان، أن حرس الحدود الايراني قتل 45 عاملاً أفغانياً.

عرقلت أميركا أمس، في مجلس الأمن الدولي مساراً كان سيقود الى التصويت على مشروع قرار يدعو الى وقف الأعمال العدائية في ظل تفشي كوفيد 19 وفق ديبلوماسيين.

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحميل الصين المسؤولية عن الوقوف وراء تفشي فيروس كورونا.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مؤتمر صحافي أمس، أن الأميركيين اعترفا بأنهما دبرا محاولة التوغل التي أحبطت ليل السبت- الأحد.

ألقت الشرطة الاسبانية القبض على "داعشي شديد التطرف" كان يخطط لهجمات في برشلونه.