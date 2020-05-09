قتل 15 شخصاً بينهم شرطيان وأصيب أكثر من 50 مدنياً بجروح جراء قصف استهدف عدداً من المناطق في العاصمة الليبية طرابلس، ووصفت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق القصف بالاجرامي، وأكدت في بيان صحافي أنه يخالف القانون الدولي.

اتهمت وزارة الخارجية الأميركية موسكو بتصعيد حدة النزاع في ليبيا، حيث أكد تقرير الأمم المتحدة وجود مرتزقة روس يقاتلون في صفوف قوات المشير حفتر.

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مزيداً من الدعم عربياً وأوروبياً وأجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بالكاظمي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.

أشعل نزول طائرة تركية في مطار جربة التونسي صباح أمس جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية حول دور تركيا في المنطقة وامكانية تقديمها الدعم لأحد طرفي النزاع الليبي.

حذرت السلطة الفلسطينية اسرائيل من أن قيامها بضم أي جزء من الضفة الغربية يعني قطع كل العلاقات معها.