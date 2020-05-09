النهار/ وجدي العريضي

رأى ان الغارات الاسرائيلية على سوريا وتحليق طيرانها الدائم من الاجواء اللبنانية، والقاء قنابل مضيئة على الحدود الجنوبية في ظل هذا التوافق الدولي، والعقوبات على حزب الله من خلال الحكومة الالمانية، مؤشرات تؤخذ بأن هناك عملاً عسكرياً ما يلوح في الافق، ولبنان مجدداً قد يكون في الواجهة لجملة اعتبارات وقد يعود منصة لتبادل الرسائل في المنطقة.

النهار/ سابين عويس

ابدت استغرابها كيف ان خطة الاصلاح المالي والاقتصادي ضربت من بيت ابيها، من خلال الملاحظات التي قدمها رئيس التيار الوطني جبران باسيل في سياق تعداده لنقاط الضعف مما شكلت باقة من الصفقات الموجهة الى الخطة معطوفة على رفض القوات ومن بعبدا لها.

نداء الوطن / الان سركيس

نقل عن مصدر مقرب من بهاء رفيق الحريري قوله ان الأخير يدعم الثورة في لبنان الى اقصى حد، وانه اعترف بنفسه بدعم الثوار.

ولفت الى ان بهاء يتجه الى العمل من خلال مؤسسات سياسية وانه قد يعود الى لبنان ليقطن بشكل دائم خلال هذه السنة من دون تحديد موعد نهائي، وانه لا يريد ان يدخل تيار المستقبل او انه يفكر بإزاحة شقيقه ليترأس التيار.