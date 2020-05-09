روسيا اليوم

بوتين يبحث مع شي التعاون بين روسيا والصين في تطوير لقاحات وعلاجات ضد كورونا

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بحثا خلالها جملة من القضايا أبرزها سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد. وأعلن الكرملين، أن الزعيمين أعربا عن تقديرهما العالي لمستوى التعاون بين البلدين منذ اندلاع جائحة كورونا، وأكدا استعداد روسيا والصين لمواصلة العمل المشترك الرامي إلى إنتاج لقاح ضد الفيروس وعلاجه، وتعزيز جهود المجتمع الدولي في هذا السبيل ومنع تسييس هذا الملف. وأعرب شي، حسب التلفزيون الصيني المركزي، عن ثقته بأن المساعي المشتركة التي تبذلها موسكو وبكين والمجتمع الدولي بأسره، ستتيح دحر جميع الأمراض وتحقيق انتصار حاسم في الحرب ضد "كوفيد-19" وغيره .كما هنأ الرئيس الصيني نظيره الروسي بالذكرى السنوية الـ75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، وأشار الزعيمان إلى الأهمية الخاصة التي تحظى بها هذه الذكرى بالنسبة للبلدين، نظرا لحجم التضحيات التي قدماها. وشكر بوتين شي، على الحفاظ على ذاكرة ألوف الجنود والمتطوعين السوفيت الذين قضوا في الصين دفاعا عن أراضيها إبان الحرب. وأعرب كلا الجانبين عن إصرارهما على التصدي لمحاولات إعادة كتابة نتائج الحرب العالمية الثانية.

روسيا اليوم

إجراءات جديدة على المعابر الحدودية بين تونس وليبيا

فرضت وزارة النقل التونسية اليوم بعض الإجراءات الجديدة في إطار تأمين المبادلات التجارية مع ليبيا، ومراعاة للحجر الصحي والحد من تنقل الأشخاص بين البلدين على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وتتضمن الإجراءات:

-السماح للناقل التونسي بجر أنصاف المجرورات أو نقل الحاويات على مستوى المعابر الحدودية و القادمة من ليبيا لتأمين عمليات التفريغ أو الشحن داخل الأراضي التونسية ثم إرجاعها إلى المعبر الحدودي ليتولى الليبيون استكمال العملية تجاه أراضيهم.

مع الإشارة الى أنه يخول للناقلين للحساب الخاص نقل حاويات السلع التابعة لهم بوسائلهم الخاصة.

-السماح للناقل التونسي بجر أنصاف المجرورات أو نقل الحاويات الواردة عبر الموانئ التونسية و المتجهة نحو القطر الليبي لإيصالها على مستوى المعابر الحدودية ليتولى الناقل الليبي استكمال العملية نحو أراضيه.

-السماح للناقل التونسي بجر أنصاف المجرورات أو نقل الحاويات على مستوى المعابر الحدوية والقادمة من القطر الليبي لتأمين نقلها في اتجاه الموانئ البحرية التونسية قصد تصديرها.