الوكالة الوطنية للإعلام

ابو شقرا: لا اضراب لمحطات المحروقات الاسبوع المقبل

اكد ممثل موزعي المحروقات ومستشار نقابة المحطات فادي أبو شقرا ان "لا اضراب لمحطات المحروقات الأسبوع المقبل، ونحن بصدد الحوار مع وزير الطاقة ريمون غجر، بخصوص نسبة ال15 بالمئة بالدولار، على صفيحتي البنزين والمازوت"، وأشار الى ان "الإتجاه في الأسبوع المقبل الوصول الى حل لهذه القضية".

وكالة فرنس برس

بومبيو يستأنف الأسبوع المقبل جولاته الخارجية بزيارة اسرائيل

يزور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اسرائيل في 13 ايار/مايو، وهو اليوم الذي ستؤدي فيه الحكومة الإسرائيلية الجديدة القسم، ليكون بذلك واحدا من بين أوائل المسؤولين الدوليين الذين يستأنفون جولاتهم الخارجية بعد تعليقها بسبب كوفيد-19. وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس أنّ بومبيو سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس الكنيست بيني غانتس في القدس في 13 أيار/مايو من أجل "التباحث في الجهود الأميركية والاسرائيلية لمكافحة وباء كوفيد-19 ومسائل الامن الإقليمي ذات الصلة بتأثير إيران السلبي". وكان الكنيست الإسرائيلي قد وافق الخميس على تشكيل حكومة وحدة بين نتانياهو ومنافسه السابق غانتس بعد اتفاق الرجلين على تشكيل حكومة جديدة يترأسها كل منهما لمدة 18 شهراً، وعلى طرح برنامج لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وأضافت المتحدثة في البيان أن "التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل لم يكن يوما أقوى مما هو عليه في عهد الرئيس ترامب". وسيكون بومبيو أحد أوائل المسؤولين الكبار الذين يستأنفون جولاتهم الدولية بعد الرفع التدريجي للقيود المفروضة بهدف احتواء فيروس كورونا.

وكالة أنباء رويترز

وزير: إسرائيل ستناقش مع أمريكا تقريرا عن خطة لخفض قوات حفظ السلام بسيناء

قالت إسرائيل يوم الجمعة إنها ستناقش مع الولايات المتحدة تقريرا صحفيا تحدث عن احتمال خفض قوات حفظ السلام التي تقودها واشنطن في شبه جزيرة سيناء المصرية، واصفة وجود هذه القوات هناك منذ ما يقرب من أربعة عقود بأنه ”مهم“. كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت يوم الخميس نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن وزير الدفاع مارك إسبر يسعى لسحب بعض القوات الأمريكية المشاركة بقوات حفظ السلام الدولية في شبه جزيرة سيناء. وإن حدث خفض للقوات، فإنه سيأتي في وقت تقاتل فيه مصر متشددين في سيناء التي توجد بها قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة منذ مطلع الثمانينيات بعد إبرام اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في 1979. وردا على طلب للتعليق على التقرير قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في مقابلة مع إذاعة 102 إف.إم في تل أبيب ”القوات الدولية في سيناء مهمة والمشاركة الأمريكية مهمة“. وأضاف شتاينتز، العضو في مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعني بالشؤون الأمنية، ”بالتأكيد سنناقش الأمر مع الأمريكيين“.