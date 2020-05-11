اللواء 8/5/2020

رقاقة لاصقة لكشف الإصابة بكورونا

طوّر باحثون من مستشفى "شيرلي رايان" في شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية جهازاً جديداً قابلاً للارتداء يمكنه تتبع أعراض فيروس كورونا المستجد للشخص وتنبيه السلطات الصحية بالحالات الجديدة المشكوك فيها للحد من تفشّي المرض. الجهاز عبارة عن رقاقة إلكترونية صغيرة تلصق على حلق الشخص ويمكنها مراقبة السعال وأنماط التنفّس ومعدّل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم ومؤشّرات صحيّة أخرى. تقوم الرقاقة على بنقل البيانات إلى ما أطلق عليه المطوّرون "سحابة محميّة بموجب قانون التأمين الصحي لقابليّة النقل والمساءلة" لمراقبة الحالة. وقال الباحثون:"إنه يمكن استخدام الجهاز للكشف عن أعراض COVID-19 من المنزل، وتحديد المرضى قبل أن تطأ أقدامهم في المستشفى". وقال أرون جايارامان، عالم الأبحاث في مستشفى "شيرلي رايان"، في بيان، صحفي نقله موقع "ديجيتال تريندز": "تمتلك هذه المستشعرات القدرة على منح المعلومات التي تحمي العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية والمرضى على حد سواء، وتتيح للمختصّين التدخّل في الوقت المناسب للحد من خطر انتقال العدوى وزيادة احتماليّة نتائج أفضل".