TL

حتم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، على السلطات المعنية، إطلاق التحذيرات تداركا للأسوأ، فيما حتم الوضع المالي والاقتصادي المتردي على لبنان اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، حيث تبدأ المفاوضات في الساعات المقبلة بين الطرفين، لايجاد صيغة اتفاق سيحصل لبنان بموجبه على الأموال على دفعات خلال أربع سنوات.

المنار

الإنجازات المتراكمة على مدى شهرين أو أكثر في مواجهة فيروس كورونا، قد يطاح بها في لحظة فوضى. ست وثلاثون إصابة جديدة بين المقيمين والوافدين في يوم واحد، تدق ناقوس الخطر. فالفرق بين النظام والفوضى في زمن الكورونا، هو الفرق بين الموت والحياة. تفلت في الشوارع دون مراعاة لإجراءات السلامة، واكتظاظ في الأماكن العامة، وندرة في مرتدي الكمامات، وتجاهل لتدبير المسافات الآمنة بين الأشخاص. وبين المغتربين، هناك من يستقبل المهنئين بعودته سالما، بدل الحجر، متسببا بعدوى أسرته ومحيطه.

nbn

مجددا يدق كورونا اللبناني ناقوس الخطر، ويفتح الباب أمام الخروج من دائرة الإطمئنان التي سادت في الأسابيع الأخيرة، وذلك تحت وطأة إزدياد عدد الإصابات على مستوى المقيمين والوافدين، وجديدها ست وثلاثون أعلن عنها اليوم.

mtv

من جديد: كورونا ينتشر، ومن جديد لبنان في دائرة الخطر. مصدر الخطر عاملان أساسيان: استهتار بعض من في الداخل، ولا مسؤولية بعض من يأتي من الخارج.

استهتار بعض الداخل واضح على الطرقات وفي الساحات والأماكن العامة. فالحياة تكاد تكون شبه طبيعية، كأنه لا كورونا ولا تعبئة عامة. في المقابل بعض المغتربين العائدين يتصرفون بلا مسؤولية فاقعة، والدليل ما حصل مع المغترب العائد من نيجيريا، والذي نشر المرض في قريته العكارية وصولا إلى المحكمة العسكرية.

NTV

للبنانيين همومهم، فهم يستعدون لعودة الوباء وليس البهاء، حيث يكفيهم أنهم سوف يستأنفون الحجر والإغلاق والتعبئة والرجوع إلى تقنين ساعات التجوال، بعدما عاود الكورونا انتشاره بفعل الإهمال والاختلاط مع المغتربين العائدين. وإذا كانت أجراس الكنائس قد قرعت اليوم من جديد، فإن أجراس الداخلية ووزارة الصحة كانتا أكثر تحذيرا من خطر انتشار الكورونا، بعد تسجيل ست وثلاثين حالة جديدة في الساعات الماضية.

OTV

فجأة، عاد خطر كورونا الجاثم على صدر العالم، ليطل برأسه في لبنان، مع تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات في أكثر من منطقة، وهو ما دفع إلى إعادة النظر برحلات اللبنانيين العائدين، مع اتجاه إلى تخفيف الرحلات والتشدد في فرض فحوص الـ PCR.

LBC

سموها ما شئتم: استهتار، لامبالاة، لا شعور بالمسؤولية، لا وعي للمخاطر، لا تقدير للعواقب. والنتيجة ست وثلاثون إصابة اليوم، علما أن لبنان كان وصل إلى صفر إصابات بين المقيمين، وإصابة واحدة بين الوافدين. تذاك، تشاطر، نق. تراجعت الإصابات فتعدلت إجراءات التعبئة العامة: عادت المطاعم ولكن بشروط. فتح بعض المحال ولكن بشروط. فتحت دور العبادة، ولكن بشروط. تنفس كثيرون الصعداء، لكن كورونا كان في المرصاد، فضرب ضربته وأوجع. ست وثلاثون إصابة في يوم واحد.

الميادين

أعرب الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ في برقية هنأ بها رئيس الوزراء العراقي ​مصطفى الكاظمي​، عن "أمله في تعزيز التعاون بين ​بغداد​ و​طهران​ في كل المجالات، خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين.

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الصحة المصرية​ عن "تسجيل انخفاض ملموس في عدد ​الإصابات​ ​الجديدة​ ب​فيروس كورونا​ على أساس يومي، حيث تم رصد 436 حالة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، بعد أن بلغت هذه الحصيلة 488 أمس السبت".

العربية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار عن "تفوق مصر على ​تركيا​ و​إسرائيل​ و​إيران​ في البحث العلمي الخاص ب​فيروس كورونا​، وأن جهودها البحثية تكللت بالنجاح، وتبوأت لذلك المركز الأول في ​إفريقيا​ و​الشرق الأوسط.