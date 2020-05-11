لبنان الحر

أدلى النائب ​فريد هيكل الخازن​ بتصريح، دعا فيه وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ "لإعادة النظر بقرار فتح المدارس تزامناً مع عودة تصاعد أرقام المصابين ب​كورونا​".

صوت لبنان

دق وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ في حديث لتلفزيون "النشرة"، ناقوص الخطر على ملف الأمن الغذائي في ​لبنان​، الذي يرتبط بتوافر الغذاء والقدرة الشرائية، معتبرا أن مشكلة الأمن الغذائي هي نتيجة تقلص الزراعة على مدى السنين الماضية.

radio orient

أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل، في حديث تلفزيوني، ان "​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ رجل يعمل بكل دقة ويعمل على تجنب ​لبنان​ خطورة ​فيروس كورونا​ المستجد وكلنا نعلم ونتابع كيف يعمل حمد فهو لا يهدأ بتاتاً ويتحرك على جميع الاراضي اللبنانية ولكن يوجد استهتار واضح مع الاجراءات التي اعلنت عنها ​الحكومة​".

اذاعة النور

استغرب رئيس الهيئة الوطنية "​الصحة​ حق وكرامة" ​اسماعيل سكرية​، في بيان، "استمرار الشلل في أعمال ​التفتيش المركزي، ومنذ أعوام لم يصدر سوى قرارات ستة، وبخاصة في ظل تصاعد الضجيج عن ​الفساد​ وملفاته.

صوت المدى

علّق النائب السابق ​إميل رحمة​ على ما قالته وزيرة ​العدل​ من ان "ليس هناك قضاء فاسد بل هناك قضاة فاسدون"، مؤكداً أنه يتوافق معها على حسن التعبير والتوصيف، "لا بل انني على يقين ان ​القضاة​ النظيفين والجادين كُثر لا يسعني الا ان انبّه من خطورة الوضع داخل الجسم القضائي".