- En
- Fr
- عربي
لبنان الحر
أدلى النائب فريد هيكل الخازن بتصريح، دعا فيه وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب "لإعادة النظر بقرار فتح المدارس تزامناً مع عودة تصاعد أرقام المصابين بكورونا".
صوت لبنان
دق وزير الزراعة عباس مرتضى في حديث لتلفزيون "النشرة"، ناقوص الخطر على ملف الأمن الغذائي في لبنان، الذي يرتبط بتوافر الغذاء والقدرة الشرائية، معتبرا أن مشكلة الأمن الغذائي هي نتيجة تقلص الزراعة على مدى السنين الماضية.
radio orient
أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل، في حديث تلفزيوني، ان "وزير الصحة حمد حسن رجل يعمل بكل دقة ويعمل على تجنب لبنان خطورة فيروس كورونا المستجد وكلنا نعلم ونتابع كيف يعمل حمد فهو لا يهدأ بتاتاً ويتحرك على جميع الاراضي اللبنانية ولكن يوجد استهتار واضح مع الاجراءات التي اعلنت عنها الحكومة".
اذاعة النور
استغرب رئيس الهيئة الوطنية "الصحة حق وكرامة" اسماعيل سكرية، في بيان، "استمرار الشلل في أعمال التفتيش المركزي، ومنذ أعوام لم يصدر سوى قرارات ستة، وبخاصة في ظل تصاعد الضجيج عن الفساد وملفاته.
صوت المدى
علّق النائب السابق إميل رحمة على ما قالته وزيرة العدل من ان "ليس هناك قضاء فاسد بل هناك قضاة فاسدون"، مؤكداً أنه يتوافق معها على حسن التعبير والتوصيف، "لا بل انني على يقين ان القضاة النظيفين والجادين كُثر لا يسعني الا ان انبّه من خطورة الوضع داخل الجسم القضائي".