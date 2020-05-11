أعربت إيران عن استعدادها لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن بلاده مستعدة لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة، وأن واشنطن لم ترد بعد على دعوة إيران بهذا الخصوص.

شبه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السلطات الإيرانية بالنازيين، واصفا الجمهورية الإسلامية بـ"أكبر راع لمعاداة السامية" في العالم. وقال "قبل 75 عاما وقفت الولايات المتحدة وحلفاؤها معا ليخلصوا العالم من النازيين وإيديولوجيتهم المبنية على الكراهية. واليوم نواجه تهديدا خطيرا للسلام الإقليمي من قبل نظام إجرامي آخر".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الذين مولوا الإرهاب في شمال القوقاز الروسي قبل 20 عاما، أرادوا تفكيك روسيا من الداخل، وكانت الفرصة متاحة لتنفيذ خططهم. واعلن ان "فرّق تسد" الذين يريدون تقسيمنا يريدون أن يحكمونا. يمكن تطبيق ذلك في العلاقات بين الدول أو في ما يتعلق بدولة معينة في محاولة لتدميرها من الداخل. ثم كانت لديهم كل الفرص، لتحقيق وتنفيذ هذه الخطة البشعة، يجب أن نعلن ذلك بصراحة".

أعربت روسيا عن امتعاضها البالغ من مساعي الولايات المتحدة لتقليل دور الاتحاد السوفييتي في النصر على النازية، معلنة عزمها على "حديث جاد" مع المسؤولين الأمريكيين حول هذه القضية. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها ان: "محاولات تزييف نتائج دحر النازية والدور الحاسم لبلادنا، المستمرة من قبل واشنطن حتى في أيام الاحتفالات الرسمية بالذكرى الـ75 للنصر، تثير امتعاضنا البالغ".

اعلن المبعوث الأمريكي المكلف بالملف الإيراني، براين هوك، أن التزام بلاده بأمن دول الخليج الحليفة لم يتغير على الإطلاق. وقال المبعوث الأمريكي أن قرار واشنطن سحب بطاريات صواريخ "باتريوت" وجنود لها من السعودية "لا يعني أن إيران لم تعد تشكل تهديدا، فنسبة تواجد قواتنا تزيد وتقل حسب الظروف، لكن مهامنا ثابتة، ولم تتغير على الإطلاق".