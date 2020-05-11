أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني في برقية هنأ بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن أمله في تعزيز التعاون بين بغداد وطهران في كل المجالات، خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين.

وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين بناء على دعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

تجددت الاحتجاجات إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، بعد أيام على بدء عمل حكومة مصطفى الكاظمي وحاول "المتظاهرون عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء الحكومية، وتمكنوا من عبور الحاجز الأول الموجود على الجسر وصولا إلى المنطقة الفاصلة بين قوات مكافحة الشغب والساحة".

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن "مزاعم" الحوثيين بترحيل السعودية 800 صومالي لليمن، ما هي إلا امتدادا للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها المليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الإفريقية إلى اليمن".

دعا وزير النفط في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، أحمد عبد الله دارس، الأمم المتحدة للضغط على التحالف العربي، للسماح بإفراغ ناقلة متهالكة تُتخذ كخزان للخام قبالة سواحل الحديدة.

حذر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية التي تستخدم لمعاداة الوطن وقال: "الخونة والعملاء والمنحطون هم من يختبئون خلف الصفحات الوهمية".

تمكن رجال مكافحة المخدرات في الأردن، بعد تلقي معلومات عن مروجي مواد مخدرة في عمان، من تحديد مكان تواجد ثلاثة منهم والقبض عليهم وضبط كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع بحوزتهم وثلاثة أسلحة نارية.

أعلنت الإمارات عن رفضها القاطع لخطط إسرائيل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وأعرب وزير الخارجية الإماراتي عن رفضه لتصريحات نتنياهو التي تحدث فيها عن قبول عربي ضمني بهذه الخطوات، قائلا إن هذه التصريحات "تجافي الواقع وتنافي حقيقة الموقف العربي".