النهار/ سابين عويس

إعتبرت أن منذ إقرار الحكومة خطة التعافي الإقتصادي تدور حلقات نقاش واسعة النطاق على مستوى مصرفين ورجال أعمال وإقتصاديين لتبين الأهداف الكامنة وراء تلك الخطة، وفي هنا ثمة مخاوف على عدم تماسك الخطة بأهدافها واجراءاتها وأشارت أنه يجب على الهيئات الإقتصادية والانتاجية والمصرفية أن تتحرك في اتجاه تقديم البدائل الصالحة التي تخطي نقاط الضعف في الخطة الإقتصادية.

الجمهورية/ أنطوان فرح

قال أن نجاح المفاوضات بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي لن يكون سهلاً، رغم حماسة مجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان وليس مستبعداً أن يصدم وفد صندوق النقد بمفاجآت غير متوقعة في بيروت لجهة بعض الأرقام والحقائق التي لا تزال غير واضحة. مضيفاً أن هناك تجارب كثيرة مع دول تعاونت مع صندوق النقد الدولي وانتهى الأمر إلى فشل.

نداء الوطن/ كلير شكر

رأت أن الحكومة تسعى إلى إيجاد آليات قانونية وقضائية تساعد على لجم سعر الدولار الآخذ في الإرتفاع بشكل صاروخي والآليات المتبعة حالياً من قبل الأجهزة الأمنية هو التركيز على عمل الصرافين الشرعين وغير الشرعين مضيفة أنه على مصرف لبنان التدخل بشكل جدي في سوق الصرف والذي هو أكثر من ملح بالنسبة للحكومة ولا بد من خطوات عملية لكي يستقيم الوضع بين السراي والمركزي.

اللواء/ غاصب المختار

نقل عن وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتى أنه تواصل مع عدد من وزراء الخارجية الدول الصديقة وأبلغوه أنهم جاهزون لتقديم الدعم عندما يجهز لبنان نهائياً من وضع الخطة التنفيذية، مضيفاً أن وزارة الخارجية لا تشتغل سياسة داخلية على الطريقة اللبنانية بل من أجل ضمان الدعم الدولي بشفافية ولدينا مشروع وطني ينطلق من الثوابت والمسلمات الوطنية.