THE NEW YOURK TIMES

الدول الأوروبية المعتادة على التحديات تكشف عن مرونة في مواجهة الفيروس

استفادت دول مثل كرواتيا واليونان، التي اتخذت تدابير مبكرة لوقف تفشي المرض، بشكل عام من تعاون المواطنين الذين حفزتهم التجارب الأخيرة القاسية مع الحروب أو الكوارث المالية.

مع انتشار فيروس كورونا حول العالم، ظهرت مفارقة كبرى إذ أثبتت الدول الغنية أنها ليست بالضرورة أفضل من الدول الأكثر فقراً في مواجهة الأزمة.

بشكل عام، لم تتمكن الدول الغنية، والقادرة على نشر الموارد بسرعة والمحصنة بآليات الدولة الممولة بشكل جيد والمخصصة لمواجهة الأزمات، من إدارة خطط مواجهة جائحة فيروس كورونا بشكل جيد.

في أوروبا، اجتاح المرض بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وهي ثلاثة من أكبر أربعة اقتصادات في القارة.

من جهة أخرى، سرعان ما فرضت الدول الأصغر والأكثر فقراً في أوروبا قيوداً صارمة، وتمسكت بها، وحققت نجاحاً أفضل حتى الآن في احتواء الفيروس.

THE GUARDIAN

الصدمات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا تثبت بأنها محفزة لتراجع أردوغان السياسي

من المعلوم أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زعيم شعبوي مولع بالتسويق لفكرة أن قيادته هي الوحيدة القادرة على حماية البلاد من الأعداء الحقيقيين والمتخيلين. ومع ذلك، فقد شكّلت جائحة كورونا أزمة وجودية لا تشبه أي أزمة واجهتها إدارة اردوغان من قبل.

ويقول نيت شينكان، مدير البحوث الخاصة في منظمة "فريدوم دوغ" الرقابية ومقرّها الولايات المتحدة: "نجح أردوغان تدريجياً في إصلاح دستور تركيا، وتعزيز السلطة في أيدي الرئاسة".

وعندما ستواجه الدولة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس ، لن يجد أردوغان أطرافاً كثيرة لكي يلومها أو يحمّلها نتيجة الانهيار وبالتالي لن يجد أي كبش فداء وسيصبح ضحية النجاح الذي سعى إليه.

روسيا اليوم

إصابات كورونا تعاود ارتفاعها في ألمانيا فور تخفيف قيود العزل

كشفت بيانات معهد "روبرت كوخ للأمراض المعدية"، أن معدل نقل عدوى كورونا في ألمانيا ارتفع مجدداً إلى 1.1، بعد أن كان 0.65 قبل رفع بعض القيود المتعلقة بمكافحة الفيروس الأربعاء الماضي.

كشفت بيانات معهد "روبرت كوخ للأمراض المعدية"، أن معدل نقل عدوى كورونا في ألمانيا ارتفع مجدداً إلى 1.1، بعد أن كان 0.65 قبل رفع بعض القيود المتعلقة بمكافحة الفيروس الأربعاء الماضي.

وأعرب المعهد عن قلقه إزاء تسجيل ارتفاع في المعدل المذكور، مشدداً على ضرورة مواصلة التدابير الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والقفازات، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وخلال اجتماعها الأسبوع الماضي، قررت الحكومة الألمانية إعادة فتح جميع المحلات التجارية ومراكز التسوق بغض النظر عن حجمها، شرط مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.