الوكالة الوطنية للإعلام

تعميم جديد لوزير الداخلية بشأن كورونا

أصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي تعميماً جديداً، جاء فيه: "حيث أن ضمان صحة المجتمع هي حق وأولوية قصوى لا يتهاون القانون بشأنها، وحيث أن الجميع من مؤسسات وأفراد مسؤول عن تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وهذه المسؤولية لا تقتصر على الدولة فحسب، بل هي مسؤولية مجتمعية تشاركية مع جميع المواطنين، ورغم اتخاذ الحكومة الإجراءات الصحية كافة لضمان صحة المجتمع وسلامته، إضافة الى اتخاذها إجراءات من أجل تخفيف التعبئة العامة لتسهيل حياة المواطنين، إلا انه وفي المقابل وبسبب عدم التزام العديد من المواطنين إجراءات الوقاية والسلامة العامة، وضماناً للاستمرار بالسيطرة على انتشار وباء الكورونا، وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء: تقرر منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرق ما بين السابعة مساء ولغاية الخامسة فجراً من صباح اليوم التالي. علماً أنه وفي حال استمرار بعض المواطنين بعدم التزام التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة العامة وتفادي الإكتظاظ واعتماد الكمامات لتغطية الفم والأنف والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

وكالة الأناضول

أردوغان: سنفتتح مشفيي "مطار أتاتورك" و"سنجق تبة" للسياحة العلاجية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: قادرون على تجاوز أزمة كورونا سريعا مقارنةً بباقي دول العالم في حال التزم المواطنون بتدابير مكافحة الفيروس. النجاح الذي أظهرناه في مكافحة الإرهاب والدفاع عن حدودنا وتقوية ديمقراطيتنا وتسريع تنميتنا، كررناه اليوم في مكافحة كورونا، عازمون على تحويل إسطنبول إلى مركز عالمي في كافة المجالات من السياحة والثقافة والتكنولوجيا والتمويل إلى التعليم والصحة وغيرها، بإذن الله سنفتتح المستشفيين بحلول نهاية عيد الفطر، بينما استطاعت تركيا تلبية احتياجاتها وتوفير الدعم للخارج لمكافحة كورونا وقفت البلدان المتقدمة عاجزة أثق بأننا سنتخلص من وباء كورونا قبل دول العالم إن التزمنا بالتدابير.

وكالة فرنس برس

بريطانيا تستعد لإنشاء نظام إنذار لرصد فيروس كورونا المستجد

يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للكشف عن نظام إنذار لرصد تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد يتضمن مستويات مختلفة، والإعلان عن تخفيف تدابير الإغلاق والأماكن المشمولة به. وسيعلن جونسون الخطة في إطار استراتيجية أوسع حول كيفية تخفيف تدابير الحجر المنزلي التي فرضت في أواخر آذار، تدريجياً. وستتم متابعة نظام الإنذار من مركز جديد للأمن الحيوي، وسيتضمن خمس مستويات، لإطلاع الناس والمسؤولين السياسيين على مستجدات تفشي العدوى في أنحاء البلاد وأكد أنه "في كل مرحلة، في كل من تلك المحطات المهمة، سنكون في وضع يسمح لنا بفتح أنشطة وإعادة إطلاق المزيد من قطاعات الاقتصاد ومن حياتنا".

وكالة أنباء رويترز

مسؤولون: البيت الأبيض يبحث تقديم المزيد من الحوافز لمواجهة كورونا

قال مسؤولون، إن البيت الأبيض بدأ محادثات غير رسمية مع الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس بشأن الخطوات المقبلة الخاصة بتشريع يهدف لتخفيف تداعيات فيروس كورونا لكنهم شددوا على أن أي أموال اتحادية جديدة ستأتي بشروط. وأبلغ وزير الخزانة ستيفن منوتشين شبكة فوكس نيوز بأنه يُجري مناقشات مع مشرعين من كلا الحزبين لفهم مخاوفهم المتعلقة بميزانيات الولايات لكنه قال إن البيت الأبيض لا يريد التعجل في إقرار مشروع قانون آخر للإنقاذ المالي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

7 دول أوروبية تشارك في مشروع عملاق لـ"علاج كورونا"

أطلقت 7 دول أوروبية مشروعاً عملاقاً يشارك فيه خبراء الطب والأحياء وكبرى شركات الكمبيوتر، للبحث عن علاج كورونا، باستخدام التقنيات الرقمية. ذكر ذلك الصفحة الرسمية للمفوضية الأوروبية إلى أن العلماء في الدول السبع، اتفقوا على مشاركة جميع المعلومات البحثية لديهم على نطاق واسع باستخدام أجهزة كمبيوتر عملاقة، تسمح لجميع الباحثين المشاركين في المشروع بالوصول إلى أي معلومات مطلوبة، خلال عملية البحث والتجارب الخاص باكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة). وقال موقع المفوضية الأوروبية إن الخبراء في 7 دول أوروبية شكلوا تحالفاً علمياً غير مسبوق، يشارك فيها أفضل العقول من الباحثين في المجالات التقنية والطبية وعلوم الأحياء المرتبطة بالطب، مشيراً إلى أن التحالف يضم عدد من شركات الأدوية العملاقة.