TL

وفد صندوق النقد الدولي يصل إلى بيروت مساء غد، للانطلاق بجولة مفاوضات مع المسؤولين حول الخطة الإصلاحية للحكومة اللبنانية".

وسيستمع منهم إلى شرح واف حول خطة "التعافي المالي" التي وضعتها الحكومة، ورؤيتهم للبرنامج الإنقاذي بما يساعد الوفد في الحصول على كل المعطيات المتصلة بالوضع النقدي والمالي للبنان يمكّنه من وضع تصوّر حل.

المنار

ما طرأ على الواقع الصحي من جديد ضرب جرس إنذار للجميع، ومع المعرفة بخطورة الحال الاقتصادية التي يعيشها المواطنون، إلا أن حلّها لا يكون بالتفلّت من كل الإجراءات الوقائية والصحية، وملء الشوارع والساحات بالمارّة والسيارات، والالتفاف على القرارات المفترض أنها لتأمين سلامة اللبنانيين. والمسؤولية أيضاً على المقيمين والمغتربين العائدين، وإلا سنعود إلى ما لا تُحمد عقباه، وما لا يقدر على حلّه كل أنواع الإجراءات السابقة.

nbn

بداية أسبوع نارية في السياسة افتتحها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي أطلق كل المواقف المحبوسة من قضية الفيول المغشوش وما رافقها من إجراءات قضائية.

فرنجية أعلن أن هناك فرقاً بين ضمان تحقيق العدالة وضمان البراءة لافتاً إلى انه يؤمن ببراءة سركيس حليس الذي سيمثل أمام العدالة وليس أمام قضاة ومخبري جبران باسيل على حد تعبيره.

mtv

معركة الفيول الرئاسي لم تحجب معركة مستمرة يخوضها لبنان ضد الكورونا، وهي معركة عادت إلى دائرة الخطر مع تنامي ظاهرة عودة المغتربين. واليوم سجّل العداد أربع عشرة إصابة جديدة، علماً أن عدد الفحوص تراجع الى 509 فحوص. فكيف ستتعاطى الحكومة مع الوضع المستجد، وهل تتخذ تدابير زاجرة غداً حتى لا نخسر الجولة الثانية من معركتنا ضد الكورونا؟

NTV

مشهد كورونا في جزئها الثاني لم يعد ينذر بكارثة بل أوقعها واستبد بما وقع عبارة الآتي أعظم في انتظارنا بدءاً من يوم الخميس مع الدفعة الثالثة من عودة المغتربين اللبنانيين بعدما أثبتت تجارب المراحل السابقة أننا قبائل تهب للاستقبال والاختلاط ومشاركة فرحة العودة ورفع أقواس النصر على مجموعات يُفترض بها التزام الحجر .

OTV

كان يمكن للوضع في المنطقة والعالم أن يكون أكثر تفجّراً لولا كورونا، الفضل لكورونا في صرف الانظار عن جبهات متفجرة وفواتير سياسية متأخرة وتهدئة مسارات كانت إلى وقت قريب متوترة وإعادة الاعتبار إلى علاقات حُكم عليها بأنها منفرة، كورونا فرملت اندفاعة الصين لسنوات طويلة رغم المكابرة في قول العكس ، كورونا صدمت أميركا وجعلتها تنكفىء وتقاتل على أرضها وفي عقر دارها عدواً تسبّب لها بضحايا وقتلى أكثر مما كلفتها حرب فييتنام في عشرين عاماً .

LBC

آخر الدواء ... الإقفال ، ففي مواجهة الاستخفاف، وما سبّبه من ارتفاع في عدد المصابين، إلى درجة تستدعي التحرك بسرعة، هناك اتجاه لدى الحكومة لاتخاذ قرار الإقفال التام أربعة أيام هذا الأسبوع: من الخميس إلى مساء الأحد.

الميادين

أعلنت السلطات العراقية، على لسان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أنها قررت "فرض حظر شامل للتجول في البلاد خلال أيام ​عيد الفطر​ المبارك، و​حظر التجول​ الجزئي سيكون من الخامسة مساء وإلى الخامسة فجراً، مع فرض حظر شامل خلال أيام العيد".

الجزيرة

أعلنت ​الأمم المتحدة​، أنه "تم الإفراج عن 85 طفلاً في ​جنوب السودان​، ضمن الجهود المبذولة لتخفيف اكتظاظ السجون ومنع تفشي وباء ​فيروس كورونا​ المستجد بين ​السجناء​"، وذكر مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة "​اليونيسف​"، أن الذين أطلق سراحهم تم لم شملهم مع آبائهم أو الأوصياء القانونيين عنهم".

العربية

أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، أن حكومة بلاده تبدأ عملية تدريجية لرفع القيود المفروضة بسبب ​فيروس كورونا​ مع تبني خطة تحذير من المرض تضم 5 درجات خطورة، مشيراً إلى أنه لن يتم في الوقت الحالي إلغاء إجراءات العزل العام في البلاد، لكنه أشار إلى خطط لبدء تخفيف بعض الإجراءات تدريجياً بعد إغلاق معظم ​الاقتصاد​ لمدة تقارب سبعة أسابيع.