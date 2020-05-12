لبنان الحر

التقى ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ بسفير ​اليابان​ في ​لبنان​، Takeshi Okubo، وجرى عرض للمساعدات​ التي تقدمها بلاده للبنان لمكافحة وباء ​كورونا​ عبر منظمة ​الأمم المتحدة​ UNHCR (المفوضة السامية لشؤون اللاجئين) والاتحاد الدولي لجمعيات ​الصليب الأحمر​ و​الهلال الأحمر​ بقيمة تصل إلى 6,35 مليون ​دولار​ لتغطية كلفة ​المستلزمات الطبية​ وأجهزة ​التنفس​.

صوت لبنان

أكّد وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، خلال لقائه في دارته في ​بعلبك​ وفودًا شعبية، ولجنة متطوّعي ​الدفاع المدني​ في ​لبنان​، الّذين نقلوا إليه مطالبهم، أنّ "مطلبكم مطلب حقّ ومثبت بموجب قانون ومراسيم يجب أن تُطبّق، وكما غير قطاعات أخذت حقوقها يجب أن تأخذوا هذه الحقوق، بخاصّة أنّكم تقومون بواجبكم على أكمل وجه بإسعاف مدني وإسعاف صحّي وبإنقاذ المواطنين من ​الحرائق​".

radio orient

أكد شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ أن "واجب المسؤولية يقضي، وفق أصول الأمانة، بالحث على الالتزام بما تفرضه مصلحة العموم، وبما تقتضيه فرائض الآداب من حفظ وصون ورعاية سليمة للمجتمع المحيط بنا لارتباطه ببراءة الذمة، وصلة البر، وقصد الخير".

اذاعة النور

اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ أن مواجهة ​فيروس كورونا​ مسؤولية وطنية، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تتابع فيه ​الحكومة​ عرض الخطة الاقتصادية مع الجهات الدولية من المهم أن تنطلق الخطوات التنفيذية التي تتطلب مبادرة داخلية، ومن الضروري أن يتم تعيين نواب حاكم مصرف ​لبنان​ ولجنة الرقابة على ​المصارف​ و​هيئة الأسواق المالية​ ومفوض الحكومة، مشدداً على أن ​القضاء​ يتحمل المسؤولية الأساس في استرداد حقوق ​الدولة​.

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في قصر بعبدا، رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب ​فؤاد مخزومي​، والوزير السابق ​ناجي البستاني​.