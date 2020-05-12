قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن تبادل السجناء بين بلاده والولايات المتحدة ليس بحاجة إلى مفاوضات، بل يتم بالتنسيق مع السفارة السويسرية راعية مصالح أميركا بطهران.

قال وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني، إنه تلقى تهديداً من محمود واعظي مدير مكتب الرئيس روحاني في 6 ايار، طالبه فيه بالاستقالة إذا لم يوافق البرلمان على تشكيل وزارة التجارة.

قال الرئيس التركي "سنضع بلادنا بموقع أفضل في النظام العالمي الجديد الذي سيتشكل سياسياً واقتصادياً بعد انحسار أزمة كورونا، سنواصل العمل على حماية مصالحنا في البحر المتوسط، وسنواصل إحباط كل الألاعيب والمؤامرات التي تحيكها مؤسسات وجهات خارجية لإضعاف اقتصادنا".

أعلنت السلطات الأمنية في أفغانستان، عن اعتقال زعيم "داعش" في منطقة جنوب آسيا أبو عمر خراساني مع قياديين آخرين بالتنظيم. وقُتل ما لا يقل عن 22 عسكرياً وأصيب ستة آخرين، في اشتباك مع مسلحي حركة "طالبان" في محافظة لاغمان بشرق أفغانستان.

طالب حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المعارض الحكومة الإيطالية، بتحديد علاقتها مع تركيا إثر مشاركة جهاز استخباراتها في عملية تحرير المتطوعة سيلفيا رومانو، في الصومال.