الجزيرة - السعودية

المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة

بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلـ سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، تنظم المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن 2020 يوم الثلاثاء 10 شوال 1441 هـ الموافق 2 يونيو 2020م، بمشاركة الأمم المتحدة، وسوف يعقد المؤتمر افتراضيًا برئاسة المملكة. وتأتي دعوة المملكة لعقد المؤتمر امتدادًا لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالميًا وفي اليمن على وجه الخصوص حيث تعد المملكة الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخيًا.

أخبار الخليج - البحرين

وزير العمل يلتقي رئيس وأعضاء إدارة نادي الخريجين

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان في مكتبه بالوزارة، رئيس مجلس إدارة نادي الخريجين السيد عبداللطيف أحمد الزياني، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وذلك بمناسبة قرار مجلس الوزراء الموقر مؤخرًا بشأن نقل تبعية عدد من الأندية، ومن ضمنها نادي الخريجين، من مظلة وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

القدس - فلسطين

مجلس الوزراء يقرر اعتماد الدوام الكامل لموظفي الدوائر الحكومية في المحافظات غير المصابة

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، اعتماد دوام كامل لموظفي مديريات الدوائر الحكومية في المحافظات غير المصابة، وفق الإجراءات والتعليمات الصحية.

كما قرر اعتماد عمل شركات التأمين في المحافظات غير المصابة بدوام كامل، وبنسبة 60% في المحافظات المصابة، ووفق الإجراءات والتعليمات الصحية.

الاتحاد - الإمارات

سيف بن زايد: الإمارات تفوقت في التعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية+

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن دولة الإمارات بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، تفوقت في التعامل المتميز مع جميع الأزمات والظروف الاستثنائية، وجعلت الإيجابية أساس العمل لتحقيق التنمية.