النهار/ روزانا بو منصف

رأت أن فتح معركة رئاسة الجمهورية الآن يثير مشكلة في حد ذاتها وأن البلد لا يحتمل صراعاً سياسياً يحتدم في خضم الإنهيار المالي والإقتصادي الحاصل مضيفاً أن فتح هذه المعركة يشكل راهناً أياً تكن الجهات الدافعة إليه ضرباً أقرب الى المغامرة ومنه الى التروي ما لم يكن هناك محاولة للإلهاء عن أزمات البلد والعجز عن مواجهتها وإصلاحها.

الأخبار/ نقولا ناصيف

قال أن الوقت لم يعد بعيداً لطي ملف العفو الخاص الذي يدين لجائحة كورونا بوضعه موضع التنفيذ وهو ليس ملفاً سياسياً كي يستثمره أي من الأفرقاء، ومن غير المألوف إصدار عفو خاص بعدد كبير يبلغ فئات من الحكومي أو الموقوفين ففي الغالب يطبق رئيس الجمهورية هذه الصلاحية على أفراد قليلين

الجمهورية/ طوني عيسى

اعتبر أنه من الخطأ إعتقاد أن وفد صندوق النقد الدولي جاء ليفاوض لبنان، فمشكلة لبنان الحقيقية يعرفها الصندوق جيداً وهي موجودة في مكان تتجاهله الخطة الإقتصادية تماماً وأن القوى السياسية الممسكة بالسلطة في لبنان لها مصلحة باستمرار الفساد لتستمر وتتغذى بالمال وتحافظ على نفوذها.

الجمهورية/ جورج شاهين

قال أنه ليس صعباً على أي مراقب أن يسعى الى مقاربة حجم الإهتمام الواسع بالازمة النقدية التي يعانيها لبنان فبعدما تهاوى سعر صرف الليرة وعجزت السلطات النقدية والمصرفية مواجهته بات الآن من مسؤولية السلطات الأمنية والقضائية التصرف مضيفاً أن المعلومات التي انكشفت أظهرت أن الأزمة النقدية قديمة ومؤجلة.

الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصدر سياسي مطلع أن لبنان تلقى تهنئة من قبل وزراء غربيين على حسن الأداء حول موضوع التعاطي مع فيروس كورونا كان لا بد من إعادة النظر ببعض الأمور واعتبرت أن تزايد عدد الإصابات هو ليس بسبب تخفيف اجراءات التعبئة العامة بل بسبب عدم تقيد اللبنانيين بالإجراءات الوقائية التي تفرضها الحكومة.