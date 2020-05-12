The Washington Post

جنرال أفغاني متقاعد ينضم إلى حركة "طالبان" مع تزايد المخاوف بشأن الانشقاقات

انشق جنرال أفغاني متقاعد وانضم إلى حركة طالبان في إقليم فرح الغربي، وفقاً إلى مسؤولين أفغان وطالبان، مع تزايد المخاوف بشأن قيام أفراد من قوات الأمن الأفغانية بالانضمام إلى حركة "طالبان" في مرحلة حرجة من الحرب.

ووصف متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية الخبر بـ"المؤسف" في بيان أصدره الأحد ، متهماً الجنرال المتقاعد عبد الجليل بختوار باختيار "العنف على عيش حياة كريمة".

ونشر أحد مسؤولي "طالبان" فيديو يوم الاثنين رحّب فيه بانضمام بختوار إلى الحركة، وجاء في معرض الشريط أن "الجنرال المحترم كان على اتصال بمجاهدينا، ونحن سعداء بوجوده في صفوفنا فهو شخصية مؤثرة، ومن الرائع أنه عاد إلى دياره."

وشوهد بختوار في الفيديو يقول: "ليحلّ السلام. أنا سعيد بالعودة إلى دياري. آمل أن يحل السلام بشكل تام، وأن يتعاون جميع الشيوخ. يجب ألا تحصل إراقة للدماء على أرضنا".

وواجهت قوى الأمن الأفغانية موجات من العنف بعد التوقيع على معاهدة السلام بين الولايات المتحدة والحركة وقال المسؤولون في الحكومة الأفغانية إن تزايد عدد الضحايا في صفوف قوات الأمن النظامية يضعف معنويات الجنود.

The Guardian

ترامب يتصادم مع المراسلين ويغادر المؤتمر الصحفي على عجل

أوقف دونالد ترامب فجأة مؤتمره الصحفي يوم الاثنين بعد أن عارضته مراسلة أميركية آسيوية وقال لها الرئيس: "لا تسأليني. اسألي الصين ".

وعقد ترامب أول مؤتمر صحفي له منذ 27 نيسان في حديقة الورود في البيت الأبيض حيث كانت الحديقة محاطة بمعدات الفحوص وأجهزة المسح ولافتات كُتب عليها عبارات من قبيل: "الولايات المتحدة تتصدّر دول العالم بالنسبة إلى إجراء أكبر عدد من الفحوص".

وسألت مراسل "سي بي إس" الإخبارية في البيت الأبيض وايجا جيانغ "لماذا يشدد الرئيس باستمرار على أن أداء الولايات المتحدة أفضل من أي دولة أخرى عندما يتعلق الأمر بإجراء الفحوص؟ لماذا تعتبر هذا الأمر مهماً؟ لمَ تعتبر أن هذه منافسة عالمية في حين أن الأميركيين ما زالوا يفقدون حياتهم كل يوم وما زلنا نشهد على تسجيل المزيد من الحالات كل يوم؟"

رد ترامب: "ثمة أناس يموتون في كل أرجاء العالم وربما يجب طرح هذا السؤال على الصين وليس عليّ. عندما تطرحين هذا السؤال على الصين قد تحصلين على إجابة غير عادية."

روسيا اليوم

تركيا ترد على مصر وفرنسا ودول أخرى: أفشلنا حساباتكم المخربة للاستقرار بالإقليم ودعم الإنقلابيين

اعتبرت الخارجية التركية بيان الإمارات ومصر وفرنسا واليونان وقبرص حول أنشطة تركيا في المتوسط، دليلاً على "ازدواجية المعايير".

وجاء في بيان الخارجية التركية، أن "بيان وزراء خارجية مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص اليونانية حول حوض المتوسط، دليل على ازدواجية المعايير، الذي تتبعه هذه الدول".

وأضافت أن "تركيا أفشلت حسابات تلك الدول في السياسيات التخريبية للاستقرار في الإقليم ودعم الانقلابيين".

وتابعت: "بدلاً من دخول الإدارة الحاكمة في مصر في حوار مع تركيا، فضلت التنازل وعدم الدفاع عن حقوق شعبها ومصالحه في حوض المتوسط، لصالح القوى الخارجية التي سمحت لها بالتدخل. لا يوجد أي سبب غير العداء لتركيا يجعل الإمارات التي لا توجد لها أي علاقة بالبحر المتوسط، جزءاً من هذا البيان".

ودعت تركيا الدول الموقعة على البيان الخماسي إلى التصرف "بعقلانية" ووفقاً للقانون الدولي، وقالت: "إحلال الاستقرار في المنطقة لا يكون بتشكيل تحالفات للشر، بل من خلال الحوار والتعاون الشفاف والحقيقي".

ونددت مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في بيان مشترك بشدة، بما وصفته بـ"التدخل العسكري التركي في ليبيا"، وتحركات تركيا "غير القانونية" في المتوسط.