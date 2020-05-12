الوكالة الوطنية للإعلام

دياب ترأس اجتماعا ناقش التحويلات المصرفية إلى الطلاب في الخارج صفير: المصارف ستسمتر بتحويل ألاقساط وايجار السكن

انعقد اجتماع في السراي الحكومي ناقش قضية التحويلات المصرفية إلى الطلاب في الخارج، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وحضور وزراء المالية غازي وزني، والعدل ماري كلود نجم، والتنمية الإدارية والبيئة دميانوس قطار، والصناعة عماد حب الله، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، ومستشارا الرئيس خضر طالب وجورج شلهوب. وخلال الاجتماع، أبلغ رئيس الجمعية الدكتور سليم صفير المجتمعين أن "المصارف ستسمتر بتحويل أقساط الجامعة وإيجار السكن إلى الطلاب، وفقا لمستندات تقدم إلى المصرف من قبل ذوي الطالب".

وكالة فرنس برس

بوتين ينهي اعتبارا من الثلاثاء "عطلة العمل" السارية في روسيا

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين بإنهاء "عطلة العمل" السارية في روسيا منذ أواخر آذار/مارس والهادفة إلى تسهيل فرض العزل، ما يعطي إشارة الانطلاق لرفع تدريجي للقيود المفروضة في المناطق الروسية.

وقال بوتين في خطاب متلفز إنه "اعتبارا من يوم غد الثاني عشر من أيار/مايو تنتهي عطلة العمل السارية في البلاد والتي تشمل كل القطاعات الاقتصادية. لكن التصدي لجائحة (فيروس كورونا المستجد) لم ينته. الخطر لا يزال قائما".

وكالة أنباء رويترز

بنك أوف أمريكا: الاقتصادات الناشئة سحبت 240 مليار دولار من احتياطياتها في شهرين

قال بنك أوف أمريكا يوم الاثنين إن الاقتصادات الناشئة الرئيسية استهلكت 240 مليار دولار من احتياطياتها من النقد الأجنبي على مدار الشهرين الفائتين مع سعي بنوك مركزية لدعم عملاتها واقتصاداتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضاف البنك في مذكرة نقلا عن بيانات بشِأن الاحتياطيات في 31 دولة إن هذا الاستنزاف من المرجح أن يستمر، لكن بوتيرة أبطأ.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

صحيفة أمريكية: قدرة "اليد الميتة" على شن هجوم نووي تخيف الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة أمريكية أن المنظومة السوفيتية "اليد الميتة" القادر على القيام بهجوم نووي انتقامي بشكل أتوماتيكي لا يزال يخيف واشنطن.

وجاءت هذه التصريحات من قبل الصحيفة الأمريكية "ناشيونال انترست، بعد أن تلقت تأكيد من الجانب الروسي على عمل منظومة "اليد الميتة".

وأشار كاتب المقال إلى أنه سيتم إطلاق الصواريخ الباليستية الروسية العابرة للقارات فور الضربة النووية الأمريكية، مضيفا أن منظومة "اليد الميتة" ستعلم بالضربة النووية عن طريق أجهزة استشعار يمكنها اكتشاف النشاط الزلزالي المتزايد والتغيرات في الإشعاعات النووية.