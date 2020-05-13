TL

إذا كان ارتفاع درجات الحرارة مفيد من أجل حشد ارتفاع عناصر مواجهة الفيروس والمساهمة في القضاء عليه وإذا كان أيضاً ارتفاع الحرارة الجوية يذيب الثلج فيظهر المرج فإن مرج السياسة والاقتصاد يبان يوماً بعد يوم لا بل ساعة بعد ساعة مع ارتفاع حرارة سعر صرف الدولار والاندفاع الجنوني لأسعار السلع من جهة وارتفاع عدد الإصابات ب كوفيد-19.

المنار

إلى الإقفال التام بعدما أقفلت كل الخيارات أمام الحكومة لمواجهة جائحة متجددة وممارسات متفلّتة، والأيام الأربعة القادمة ستكون كفيلة بتحديد ما ستؤول إليه الأمور الاثنين المقبل.

nbn

المتابعات المحلية تتمحور حالياً حول لائحة طويلة تمتد عناوينها من فيروس كورونا والملف الاقتصادي والمالي والمعيشي المأزوم مروراً بمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، وصولاً إلى موضوع الفيول المغشوش والحملة القضائية - الأمنية على المتلاعبين بالدولار على حساب العملة الوطنية.

mtv

تحية إكبار وإجلال الى ممرضات لبنان وممرضيه الأبطال، في مواجهتكم الطويلة والشجاعة لمرض كورونا والتي يبدو أنها ستطول، وقبل الكورونا معركتكم ضد الأجور البخسة والظلم المادي والاجتماعي.

NTV

أصيبت البلاد بجائحة التراخي وظهرت على الشعب عوارض ضمور في الوعي فانقلبت موازين القوى مجدداً لصالح كورونا وأعادنا عداد الوباء المتصاعد إلى المربّع الأول ومن نقطة الصفر شدّت الحكومة الأحزمة وقرر مجلس الوزراء مجتمعاً الإقفال التام أربعة أيام.

OTV

مصطلح "الأموال المنهوبة" الرائج أخيراً، ولا سيما منذ تقديم اقتراح قانون باستعادتها من جانب تكتل لبنان القوي، ثم خلال انتفاضة 17 تشرين، يشكّل بمجرّد استعماله، إقراراً شعبياً واضحاً، واعترافاً رسمياً صريحاً، بوجودها، كما بوجود من هو "ناهب" يفترض أن يحاسب، وما هو "منهوب" يفترض أن يُستعاد.

LBC

أحال محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بعض الأشخاص الوافدين من الخارج إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بعدما تبيّن انهم زوّدوا السلطات المعنية بمتابعة أوضاعهم خلال مدة الحجر الإلزامي بأرقام هاتف مغلوطة للتفلّت من الحجر... وطلب المحافظ التحقيق معهم واتخاذ التدابير المناسبة بحقهم."

الميادين

أكّد الرئيس السوري بشار الأسد أنه بالتوازي مع التحدي الصحي هناك تحدٍ آخر هو التحدي الاقتصادي الذي تواجهه سوريا بعد حرب مستمرة منذ أكثر من 9 سنوات وحصار جائر على الشعب، حيث أتت جائحة كورونا لتخلق حالة من الانغلاق والانكماش الاقتصادي العالمي".

الجزيرة

أكّد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في خطاب اليوم أن هزيمة النازية قبل 75 عاماً، تشكل "يوم امتنان" لألمانيا، داعياً الأسرة الدولية إلى استخلاص العبر والتوجه إلى "مزيد من التعاون" في مواجهة وباء كوفيد-19.

العربية

أعلنت مجموعة ​أرامكو​ النفطية ​السعودية​ العملاقة تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25 في المئة جرّاء انخفاض أسعار الخام، مشيرة إلى أن أزمة ​فيروس كورونا​ "كوفيد-19" ستؤثر على الطلب والإيرادات العام الجاري.