لبنان الحر

أشار رئيس ​الحكومة​ ​حسّان دياب​ في مستهل جلسة مجلس الوزراء في ​قصر بعبدا​، إلى أن "هذه الحكومة حققت إنجازاً مهماً في مواجهة تحدي وباء ​كورونا​، طيلة شهرين ونصف تقريباً، ونجحنا في حماية ​لبنان​ بأعلى نسبة من خلال إجراءات وتدابير اتخذناها منذ البداية، على الرغم من تفاوت نسبة الالتزام بها بين منطقة وأخرى. ولكن للأسف، وبسبب التراخي في بعض المناطق، والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فإن هذا الإنجاز مهدّد اليوم بالانهيار".

صوت لبنان

التقى ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ بنقيب الطوبوغرافيين، جهاد بطرس، وممثل عن نقيب المخمنين، ​أحمد الخطيب​، بحضور مدير عام ​المديرية العامة للشؤون العقارية​ والمساحة، جورج معراوي، ورئيس مصلحة المساحة، سليم ​الخليل​، ورئيس دائرة الاستثمار في مصلحة أملاك ​الدولة​ الخصوصية، طارق فواز، للاطلاع على الخطوات التي سيتم اتباعها من قبل المعنيين للبدء بأعمال المسح والتخمين للعقارات الواقعة ضمن محافظة ​بيروت​ كخطوة أولى.

radio orient

أشار حسين الوجه، المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، إلى أنه "بعد اللغط الذي أثير خلال لقاء وفد من موظفي ​جريدة المستقبل​ مع السيد وليد السبع أعين وما نُسب من كلام منقول وغير صحيح عن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، تم التأكيد من قبل الحريري في ​اتصال​ جرى مع السيد السبع أعين على وجوب الالتزام الكامل بدفع جميع المستحقات التي جرى الاتفاق عليها لجميع موظفي ​الجريدة​ والتلفزيون".

اذاعة النور

أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج أن اللجنة ستسلّم وزيرة العدل كل الإخبارات التي قدمها النواب على أن يتم تحديد جلسة لأخذ الأجوبة في كل الملفات من القضاة المعنيين في الملفات المطروحة.

صوت المدى

نفى المكتب الإعلامي لوزير المالية​ "ما يتم نشره وتداوله حول اتجاه لتحويل نصف راتب لموظفي ​القطاع العام​ عن شهر أيار الحالي"، مشدداً على أن "هذه ​الأخبار​ لا تمتّ للحقيقة بصلة".

ولفت إلى أن وزير المالية ​غازي وزني​، أصدر مذكرة تتعلق بدفع مخصصات ورواتب ومعاشات شهر حزيران وأجور شهر أيار 2020 على أن تكون جاهزة للدفع اعتباراً من 21/5/2020.