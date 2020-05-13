الأخبار/ رضوان مرتضى

نقل عن مصادر قضائية أن مصرف لبنان طبع كمية كبيرة من النقود اللبنانية لتغطية شراء الصرافين ملايين الدولارات في عز الأزمة ما ساهم برفع سعر الدولار، عوضاً عن التدخل عن سعر صرف الليرة بضخ الدولار في السوق للإبقاء على السعر الثابت، بالإضافة إلى ذلك تسبب المصرف المركزي عبر خلقه كتلة نقدية إضافية مما زاد التضخم مخالفاً بذلك جميع القوانين.

الجمهورية/ نبيل هيثم

اعتبر أن المفاوضات التي دخل فيها لبنان مع صندوق النقد الدولي تبدو بسيطة للغاية برغم تعقيداتها التقنية، إما فليترك البلد لمصيره ويجعل الآمال التي عُلّقت على أول خطة اقتصادية عرضة للتبدّد في خضم التراكمات والترسبات التي تراكمت طوال الأعوام.

اللواء/ لينا المصري زيلع

نقلت عن مستشارة رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصحية عضو لجنة الكورونا أن سبب عودة انتشار الفيروس وارتفاع أعداد المصابين هو سبب إعادة فتح البلد حتى ولو كان بشكل تدريجي وإشارة إلى أن ما يثير الخوف هو أن أعداد الإصابات كانت أكثر مما كان متوقعاً بعد إعادة الفتح. ودعت إلى اتخاذ القرار المناسب وضرورة وضع المحافظين والمخاتير ورؤساء البلديات أمام مسؤولياتهم حتى يكون هناك إحتراز وانتباه.

نداء الوطن / رامي الريس

رأى أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي ينضوي على مخاطر ومحاذير هامة، إذ سيتمخض عنه عملياً رسم سياسة لبنان الاقتصادية والمالية لسنوات إلى الأمام أي إعادة رسم الأولويات الاجتماعية، مضيفاً أنه واضح من الخطة أن الحكومة قد تخصّص جزءاً كبيراً من التدفقات المالية من الصندوق لتسديد الخسائر في القطاع المصرفي وتغذية النفقات الاستثمارية لإعادة تفعيل العجلة الاقتصادية ودوراتها.