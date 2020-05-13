The Guardian

رسالة الولايات المتحدة إلى بريطانيا خلال المحادثات التجارية الثنائية: إما نحن وإما الصين

بدأت حكومة الولايات المتحدة بفرض ضغوط على المملكة المتحدة خلال المحادثات التجارية الثنائية للاختيار بين الولايات المتحدة والصين، وتسعى الولايات المتحدة إلى إدراج بند يسمح لها بالتراجع عن أجزاء من الاتفاقية التجارية إذا توصلت بريطانيا إلى عقد اتفاقية تجارية لم توافق عليها الولايات المتحدة مع دولة أخرى.

لم يشر البند المقترح إلى الصين على وجه التحديد، ولكن يرى دبلوماسيون بريطانيون في واشنطن أنها تهدف إلى أن تكون رافعة لردع العلاقات البريطانية الصينية الوثيقة، وقد اعتبرت المملكة المتحدة معادلة للضغط هذه مشابهة للضغوط التي مارستها واشنطن قبلاً على بريطانيا لمنعها من التوصّل إلى اتفاق مع شركة Huawei لتجهيز شبكة إنترنت الجيل الخامس البريطانية. وركز معظم الجدل الدائر حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حتى الآن على أسعار الأدوية ومعايير الغذاء والضرائب الرقمية.

ويستند البند المقترح إلى المادة 30 من الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي يحظر التعامل مع الاقتصادات غير السوقية. على الرغم من أن المملكة المتحدة لا تعارض رسمياً مثل هذه البنود، فإن الدبلوماسيين البريطانيين قلقون من أنها في السياق الحالي ستعطي الولايات المتحدة نفوذاً واسعاً وغير متوازن على سياسة المملكة المتحدة تجاه الصين.

The Guardian

أوروبا يجب أن تستعد لخروج الولايات المتحدة من معاهدة أساسية مع روسيا بحسب تحذيرات جنرالات سابقين في حلف شمال الأطلسي

حثت مجموعة من جنرالات الناتو ومسؤولي الدفاع المتقاعدين الولايات المتحدة على البقاء في معاهدة عام 1992 مع روسيا والمرتبطة بطلعات الاستطلاع المتبادلة، لكنها حذرت أيضاً العواصم الأوروبية من ضرورة الاستعداد لخروج الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية، وقالت مصادر أميركية إن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، ووزير الخارجية مايك بومبيو، عازمان على الخروج من معاهدة الأجواء المفتوحة (OST) ، التي يعتقد القادة الأوروبيون وأنصار الحد من التسلّح أنها تقلل من خطر اندلاع حرب. وقال بيان مشترك صادر عن مجموعة مكوّنة من 16 من القادة العسكريين المتقاعدين ووزراء الدفاع، بتنسيق من شبكة القيادة الأوروبية (ELN) نشر يوم الثلاثاء ، إن معاهدة OST تشكّل ركيزة حيوية للاستقرار بين القوى النووية.

روسيا اليوم

البيت الأبيض: لن نرصد مساعدات جديدة قبل الوقوف على نتائج إعادة فتح الاقتصاد

أكّد مسؤول في البيت الأبيض، توجّه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى انتظار نتائج إعادة فتح الاقتصاد، قبل اتخاذ أي قرارات جديدة حول صرف المساعدات، ولم يستبعد كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض كيفين هاسيت أن تكفي المساعدات الحالية لقطاع الأعمال والعاملين لمنع انهيار الاقتصاد الوطني، إذا أثبتت عملية إعادة الفتح نجاعتها، وقال: "الآن نراقب الاقتصادات التي يعاد فتحها، وسرعة نمو النشاطات الاقتصادية، وكيفية سير العدوى، وعندما يصبح لدينا المزيد من المعلومات حول ذلك، سنستطيع إصدار الأحكام حول ملامح المرحلة اللاحقة".