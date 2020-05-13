الوكالة الوطنية للإعلام

تكتل لبنان القوي كرر تمسكه بالاقتصاد الحر بدل الريعي وجدد موقفه منذ استلامه وزارة الطاقة بضرورة إجراء مناقصات جديدة ومعاقبة المرتكبين

عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل وعرض الأوضاع الراهنة. وأكد المجتمعون في بيان، "انفتاحه على جميع اللبنانيين ورفضه الدخول في أي صراع جانبي مع أي طرف سياسي يضيع على لبنان امكانية انهاضه من أزمته الصحية والمالية والنقدية والاقتصادية، من دون أن يتنازل لا عن مبادئه ولا عن معركته ضد الفساد". وأبدى تأييده ل"الحوار ويوجه دعوة لكل من يريد ملاقاته في معركة مكافحة الفساد من خلال إقرار القوانين الخاصة بها والتي يقوم نواب التكتل بدور أساسي فيها من خلال رزمة القوانين التي قدمها التكتل".

وكالة فرنس برس

بومبيو يحض كابول وطالبان على التعاون بعد الهجومين "المروعين" في أفغانستان

حضّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الحكومة الأفغانية وحركة طالبان على التعاون بعد هجومين مروّعين استهدفا مستشفى للتوليد وجنازة في أفغانستان شكّلا ضربة للجهود الأميركية الرامية إلى وضع حد للحرب في البلاد. ووصف بومبيو الهجومين بأنهما "مروّعين" وأشار إلى أن طالبان التي وقّعت اتفاقا مع الولايات المتحدة في 29 شباط نفت مسؤوليتها عن الهجومين.

وكالة أنباء رويترز

السعودية تفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء المملكة في عيد الفطر

قالت وزارة الداخلية السعودية إن المملكة ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وسيتم فرض الحظر من 23 إلى 27 من أيار بعد نهاية شهر رمضان، وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه حتى ذلك الحين ستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) وحتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية تنفي مزاعم الإعلام الغربي حول عدم تقديم بيانات كافية عن وفيات "كورونا"

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ما نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" وغيرها حول عدم تقديم بيانات كافية عن الوفيات من فيروس كورونا المستجد في روسيا لا تتوافق مع المعايير الصحفية وهي كاذبة. موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في حديث لقناة "روسيا 1": "أود أن ألفت انتباهكم على أنها كانت حملة، انطلقت في 10، 11 و12 أيار. وكانت صحيفتي "فاينانشيال تايمز" و"نيويورك تاميز"في مركز هذا الهجوم".