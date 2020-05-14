الكاتب: مروان المعشّر

من الأقدر على مواجهة أزمة الفيروس؟

تعتمد الإجابة عن هذا السؤال على عوامل عدة، لكنني أزعم أنّ عامل الزمن يشكّل أحد العناصر الرئيسية في الإجابة عن هذا السؤال.

إنّ نظرة سريعة إلى استجابة دول كثيرة لمواجهة وباء كورونا تظهر أنّ طبيعة الأنظمة السياسية لهذه الدول لم تكن العامل الرئيسي الذي حدّد نجاعة هذا التعامل، فدولة شمولية كالصين أثبتت قدرة تفوّق بكثير تلك التي أظهرتها دولة ديمقراطية كإيطاليا في التعامل مع الأزمة. وقد أظهرت دراسة حديثة نشرتها مؤسسة "كارنيغي" أنّ عامل الثقة بالحكومة كان من أكبر العوامل التي حدّدت فاعلية الاستجابة، حيث أنّ نسبة ثقة الصينيين بحكومتهم من أعلى النسب في العالم رغم الطبيعة الشمولية لهذه الدولة.

وأثبت فيروس "كورونا" أنّ العولمة بشكلها الحالي عليها أن تتبدل، فالعولمة المبنية فقط على تبادل السلع هي نقطة ضعف أكثر الدول تقدماً، ولم يعد من المقبول مثلاً أن يكون مصدر معظم المستلزمات الصحية الأساسية من دولة وحيدة هي الصين في هذا المجال.

كما أنّ الأزمة أعادت الاعتبار لدور الدولة المركزي في بعض المجالات الأساسية كالصحة والأمن مثلاً، باعتبارها الأقوى والأقدر على إحداث التأثير اللازم لاحتواء الأزمة على المدى القصير. كما أثبت الناس استعداداً كبيراً لتقييد حرياتهم والتضحية بالنشاطات الاقتصادية على المدى القصير مقابل حماية أمنهم الصحي، ومن تلك الدول كوريا الجنوبية وسنغافورة والأردن.

لكن الإجابة عن سؤال يتعلق بقدرة الدول على مواجهة هذا الفيروس لا ينبغي أن تقتصر على المدى القصير، لأنّ آثار هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بل أيضاً والسياسية، ستمتد لسنوات إن لم نقل لعقود من الزمن. أزعم أنّ المعالجة طويلة المدى يجب أن تتضمن عناصر أخرى عدا الإجراءات الصحية والأمنية المتبعة حالياً. إذ إنه، إضافةً إلى ضرورة وجود خطة إقتصادية متوسّطة المدى لإعادة إقتصاديات الدول لوضع طبيعي، فإنّ عنصري ثقة الناس بحكوماتهم والتشاركية في وضع هذه الخطط هي التي ستحدّد مدى قبول الناس بأي خطط، لا بد أن تتضمّن بالضرورة تضحيات إقتصادية فوق تلك التي يتحملها المواطن العادي وبالأخص في المنطقة العربية.