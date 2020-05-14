الوكالة الوطنية للإعلام

نصر الله: ترتيب العلاقة مع سوريا يخدم الاقتصاد اللبناني واستقدام قوات أمم متحدة لضبط الحدود معها أمر لا يمكن أن نقبل به

هنأ الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله الممرضات والممرضين في يومهم العالمي، وذلك في كلمته المتلفزة عبر شاشة "المنار"، وقال: "يقف هؤلاء في الخطوط الأمامية لمواجهة خطر وباء بات يتهدد العالم، الذي يقف أمامه حيرانا، كما وصفته منظمة الصحة العالمية"، مطالبا ب"تقديم الدعم المادي والمعنوي إلى الممرضات والممرضين كي يبقوا على ثباتهم".

وكالة فرنس برس

الولايات المتحدة تتّهم الصين بمحاولة قرصنة أبحاث حول لقاح ضد كوفيد-19

نبّهت السلطات الأميركية الأربعاء الباحثين الأميركيين إلى أن قراصنة تدعمهم الصين يحاولون سرقة أبحاث وملكيات فكرية على صلة بعلاجات لكوفيد-19 ولقاحات له.

وجاء في بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي ولوكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنى التحتية أنه تم تنبيه المنظمات التي تجري أبحاثا حول الوباء من "استهداف مرجّح وخروق للشبكة من جانب جمهورية الصين الشعبية".

وكالة أنباء رويترز

بومبيو ينصح إسرائيل بتوخي الحذر بشأن ضم الضفة الغربية

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قادة إسرائيل على الأخذ في الاعتبار ”جميع العناصر“ المتعلقة بالضم الفعلي المقترح للضفة الغربية المحتلة حتى تتسق مع خطة واشنطن للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقام بومبيو بزيارة لإسرائيل استغرقت يوما واحدا تضمنت الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف بيني جانتس. وقال بومبيو لصحيفة هايوم الإسرائيلية إنهم ناقشوا قضية الضم ”ولكن أيضا العديد من القضايا الأخرى المتصلة بها (مثل) كيفية التعامل مع كل العناصر المتعلقة بالأمر وكيفية التأكد من أن تلك الخطوة اتخذت بشكل مناسب لتحقيق نتيجة تتسق مع رؤية السلام“.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

نصر الله: الإسرائيليون يهاجمون كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ في سوريا

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله إن "الإسرائيليين يهاجمون كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ في سوريا". وحسب موقع "المنار" قال الأمين العام لـ"حزب الله" "إصرارنا على الذهاب إلى سوريا كان بسبب إدراكنا لحجم المخاطر التي تهدد فلسطين ولبنان وسوريا والمنطقة كلها". وأكد نصر الله أن "سوريا انتصرت في الحرب وما زال لديها بعض المعارك"، وتابع أن "سوريا نجحت حتى الآن في المعركة السياسية رغم الحرب النفسية والحصار اللذين تواجههما"، وشدد على أن "إيران لا تخوض حرب نفوذ في سوريا". وقال نصر الله إن "إسرائيل تقدم لجمهورها انتصارات وهيمة على إيران في سوريا".