الديار 11/5/2020

مهمة كبرى لريال مدريد هذا الصيف

تنتظر ريال مدريد الإسباني مهمة كبرى هذا الصيف خاصة وأنّ عقود مجموعة من أبرز لاعبيه أوشكت على الإنتهاء. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإنّ عقود القائد سيرجيو راموس والكرواتي لوكا مودريتش والكولومبي خاميس رودريغيز والإسباني لوكاس فاسكيز والبرازيلي كاسيميرو تنتهي في حزيران 2021.

رولان غاروس بلا جمهور؟

لم يستبعد رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة المضرب، برنار جيوديسيلي، إقامة بطولة رولان غاروس، إحدى البطولات الأربع الكبرى التي تأجّلت إلى أيلول المقبل، من دون جمهور بسبب فيروس كورونا.

...والفنون القتالية أيضاً

استؤنفت بطولة "يو أف سي"، أكبر مسابقة للفنون القتالية المختلطة نشاطها خلف أبواب موصدة في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأميركية، وذلك على الرغم من إصابة أحد المتنافسين بفيروس كورونا، في وقت لا تزال كافة النشاطات الرياضية متوقّفة في البلاد. وكانت شبكة "إي أس بي أن" الأميركية كشفت الجمعة وجود حالة إصابة ب"كوفيد-19" تعود للبرازيلي رونالدو جاكاري سوزا، ما أدّى إلى إلغاء نزاله المقرر، لكن ذلك لم يمنع من استئناف "بطولة القتال النهائي" وسط رضا من رئيسها دانا وايت.

الفورمولا واحد وأندي كار الأهم ضمن سباقات المقعد الأحادي

تعتبر الفورمولا واحد وإندي كار البطولتين الأهم ضمن سباقات المقعد الأحادي، وتمتلك كا منهما قاعدة جماهيرية هائلة تتابع بشغف منافسات السائقين والفرق. تدار كلتا البطولتان بطريقتين مختلفتين بشكل كبير للغاية. وبينما تعتبر الفورمولا واحد قمّة الإعجاز الهندسي بتركيزها الكبير على التصميم والتطوير، تفضل إندي كار التركيز على معادلة مستويات المنافسة ما يمنح فرصاً معقولة للفرق ذات الميزانيات المنخفضة.

نداء الوطن 12-5-2020

جلطة دماغية تودي برينالدي

توفي الإيطالي أندريا رينالدي، لاعب فريق أتالانتا لكرة القدم المعار لفريق من الدرجة الرابعة، عن 19 عاماً، جرّاء جلطة دماغية نتيجة إصابته بمرض تمدّد الأوعية الدموية الدماغية. وكان لاعب الوسط الشاب تعرّض لوعكة صحيّة يوم الجمعة الماضي في أثناء تدريبه في منزله بالقرب من كومو، في شمال إيطاليا. وتمّ نقله إلى المشفى في فاريزي حيث توفي أمس.