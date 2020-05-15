لبنان الحر

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين الى الصلاة اليوم ليحمي الله البشرية من خطر وباء "كورونا" تجاوباً مع دعوة قداسة البابا فرنسيس وشيخ الازهر الشيخ أحمد الطيب. وقال: "المبادرة نابعة من القلب والضمير، حظيت برعاية البابا فرنسيس وشيخ الأزهر، تأتي من صلب اهداف انشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار". وأضاف الرئيس عون: "فلتتعانق أصوات المآذن مع قرع الاجراس ولتصمت كافة الأصوات التي تعبث بوحدتنا الوطنية."

صوت لبنان

توجه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد بالشكر "إلى الأجهزة القضائية المختصة على معالجتها قضية الاعتداء على الشبان القواتيين في مركز التيار الوطني الحر في البترون، بالطرق القانونية الشفافة والعادلة، وإلقاء القبض على المعتدين". كما شكر سعد "الأجهزة الأمنية والعسكرية على تعاطيها مع القضية، وفقاً لما تقتضيه الأصول في معالجة مثل هذه القضايا".

radio orient

أشارت النائبة رولا الطبش إلى أن "الصلاة من أجل الإنسانية هي رسالة سلام مفعمة بالايمان والثقة برحمة الله، والتلاقي على القيم الانسانية، متوجهين لله تعالى لينجّي البشرية من الوباء، وليوجه الأطباء نحو إيجاد العلاج.

اذاعة النور

لفت النائب الدكتور فريد البستاني إلى أن "ما تحقق البارحة خلال زيارة وزير الصحة الدكتور حمد حسن وما رافقها من تواجد للنسيج الوطني الجامع من مختلف أطياف الشوف، يشكل تجسيداً للعيش الواحد ويعطينا بارقة أمل لاستكمال بناء وتجهيز مستشفى دير القمر الحكومي، ليلعب دوره كمركز صحي رائد يلبي حاجات كل أبناء الشوف من دون استثناء".

صوت المدى

وجهت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، بناء على المعلومات المتداولة عن عمليات تهريب مادة ​المازوت​ بكميات كبيرة عبر الحدود اللبنانية، كتاباً إلى النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، طلبت فيه إجراء التعقبات في حق من يلزم بجرم تبييض أموال، لكون هذه العمليات تشكل جرم التهريب وفق قانون ​الجمارك​ وجرم التهرب الضريبي، وبالتالي يكون ​المال​ الناتج عنها مالا غير مشروع وفق القانون الرقم 44/2015.